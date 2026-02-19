Francezul a devenit una dintre atracțiile probelor de patinaj artistic prin schimbările sale de jachete între evoluțiile patinatorilor săi, în cadrul competiției masculine. Dar această activitate îi aduce și amenințări din partea fanilor concurenților protejaților săi.

O situație dificilă cu care se confruntă și americanul Ilia Malinin, care a ratat programul liber vinerea trecută.

„Am primit de multe ori mesaje cu amenințări cu moartea, de multe ori”, a explicat el joi, în platoul France Télévisions. „Din Coreea de Sud, din Japonia, de la fani din China, din America. Deoarece am mulți patinatori... Mi se spune: „Anul acesta, ai făcut un program...”, nu voi repeta cuvintele. Patinatori precum Ilia... este suficient să ai fani ai japonezului (Yuma Kagiyama) puțin isterici, care nu-l plac pe Ilia și care îi scriu mesaje urâte.”

Primul după programul scurt, Ilia Malinin a căzut de două ori în programul liber, distrugându-și visele de a câștiga medalia olimpică (în final, a terminat pe locul 8). Într-un mesaj publicat marți pe rețelele sociale, americanul a denunțat hărțuirea cibernetică de care a fost victimă și care, potrivit lui, a provocat acest eșec.

„Pe cea mai mare scenă a lumii, chiar și cei care par cei mai puternici duc lupte interioare invizibile”, a scris el. „Cele mai frumoase amintiri pot fi umbrite de tumultul din jur. Ura online, josnică și virulentă, atacă mintea, iar frica o trage în întuneric, în ciuda tuturor eforturilor tale de a-ți păstra calmul în fața acestei presiuni insuportabile. Totul se acumulează, aceste imagini defilează în fața ochilor tăi, până la inevitabilul eșec”.

Benoît Richaud afirmă că a simțit acest disconfort la patinator încă de la începutul Jocurilor Olimpice. „Sunt o mulțime de lucruri”, concluzionează el la France Télévisions. „Concret, da, asta i-a afectat cu adevărat sănătatea mentală. Se vedea clar că nu era el însuși. De obicei, Ilia este un luptător, un tip căruia îi place competiția, iar aici se vedea, încă de la începutul probei pe echipe, că nu era el însuși.”