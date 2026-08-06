În acelaşi timp, perioadele de instabilitate atmosferică vor fi prezente în fiecare zi, informează Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, până vineri la ora 9:00, în Capitală, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, astfel că disconfortul termic se va menţine accentuat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 19 - 21 de grade, cu noapte tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi intensificări ale vântului şi vijelii cu rafale de 50 - 70 km/h, iar cu o probabilitate mare, în intervalul orar 15:00 - 18:00, de peste 80 km/h. Vor fi averse (cantităţi de apă de 5 - 15 l/mp, posibil peste 20 l/mp) şi frecvente descărcări electrice.

De asemenea, în perioada 7 august, ora 9:00 - 8 august, ora 9:00, disconfortul termic va fi în continuare accentuat, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 35 de grade, în timp ce minimă va fi de 19 - 21 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza şi seara va creşte probabilitatea pentru intensificări ale vântului (viteze de 40 - 45 km/h), averse (cantitate de apă de 2 - 5 l/mp) şi descărcări electrice.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 8 august, ora 9:00 - 9 august, ora 10:00, căldura va fi în continuarea persistentă şi disconfortul termic se va menţine accentuat, astfel că ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă între 18 şi 20 de grade. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza şi seara vor fi averse (cantităţi de apă în jurul a 5 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 40 - 50 km/h.

Municipiul Bucureşti se află, până duminică dimineaţa, sub o informare de caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopţi tropicale, dar şi instabilitate atmosferică. Pe parcursul zilei de joi, este Cod galben de vreme instabilă.

În plus, până vineri dimineaţa, Capitala este vizată şi de o avertizare Cod portocaliu de căldură persistentă, iar în intervalul 7 august, ora 10:00 - 8 august, ora 10:00, de un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate.