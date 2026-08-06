Potrivit acestora, în timpul unei ședințe a cabinetului desfășurate săptămâna trecută la Camp David, Trump i-a cerut lui Hegseth să explice de ce, aparent, fusese indus în eroare în privința deficitului critic de muniție. Președintele considera că problema fusese deja rezolvată.

Sursele publicației susțin că șeful Pentagonului s-a apărat și a încercat să transfere responsabilitatea asupra adjunctului său, Stephen Feinberg.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a catalogat informațiile publicate de The Washington Post drept „false”.

„Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Președintele Trump are deplină încredere în Hegseth”, a declarat ea.

La rândul său, Pentagonul a calificat drept „inventate” informațiile privind o dispută între Trump și Hegseth, precum și cele referitoare la un deficit de muniție al Statelor Unite.

Comentând relatările despre lipsa proiectilelor, Donald Trump a reiterat că SUA dispun de „rezerve uriașe de muniție”. El a adăugat că autoritățile încearcă să identifice persoanele care au divulgat astfel de informații.

Pete Hegseth este considerat unul dintre principalii susținători ai acțiunilor militare împotriva Iranului. The Washington Post scrie că acesta l-ar fi convins pe Donald Trump că o victorie împotriva Teheranului va fi rapidă și relativ ușoară. Războiul, început în februarie, continuă și în prezent.

La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, Statele Unite au suspendat bombardamentele asupra Iranului. Trump a explicat atunci că decizia a fost luată pe fondul progreselor în negocieri. Totuși, surse din presa americană (1, 2, 3) susțin că adevăratul motiv al opririi atacurilor este faptul că SUA au consumat aproape întregul stoc de rachete în războiul cu Iranul.