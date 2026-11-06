Tonga s-a impus cu scorul de 43-38 (22-17). În prima repriză, punctele Stejarilor au fost marcate de Simionescu, Hartig şi Butnariu, un eseu fiecare, prima încercare fiind transformată de Conache, scrie News.ro.
România a fost învinsă de Tonga în World Rugby Nations Cup, pe Stadionul Arcul de Triumf. Nicuşor Dan şi fiul său, în tribune
Naţionala de rugby a României a fost învinsă, vineri seară, pe Stadionul Arcul de Triumf, de selecţionata din Tonga, în World Rugby Nations Cup, meci la care a asistat şi preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu fiul său.
În partea secundă punctele României au fost marcate de Weidner - un eseu şi Gajion două eseuri, Conache - o transformare şi Rupanu două transformări.
Înainte de meci, Nicuşor Dan a vizitat ambele vestiare, unde a stat de vorbă cu jucătorii şi le-a urat succes.
Preşedintele a asistat la meci de la tribuna I a Stadionului Arcul de Triumf.
Naţionala de rugby a României mai are programate în noiembrie două meciuri pe teren propriu, la Bucureşti, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, urmând să întâlnească SUA (14 noiembrie) şi Canada (20 noiembrie).
Sursa: News.ro
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