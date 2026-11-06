România a fost învinsă de Tonga în World Rugby Nations Cup, pe Stadionul Arcul de Triumf. Nicuşor Dan şi fiul său, în tribune

Ce a transmis Nicușor Dan după discuțiile cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby

Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA.