Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, la o lună după eliminarea sa, alături de "Selecao", în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, potrivit AFP, citează Agerpres.

Atacantul în vârstă de 34 de ani, care tocmai își ajutase echipa, Santos, să se califice în sferturile de finală ale Cupei Braziliei, fusese ținta unui val de insulte din partea suporterilor, în urma victoriei cu 1-0 obținute în deplasare împotriva echipei Remo.

În imaginile difuzate de presa locală, Neymar, autorul unei pase decisive în timpul meciului, apare cuprins de o furie nestăvilită pe tunelul care face legătura între teren și vestiare, la stadionul Mangueirao din Belem (nordul Braziliei).

Neymar a provocat adversarii după calificarea lui Santos

Neymar a strigat folosind cuvinte mai puțin potrivite, fixând cu ochii mari un grup de oficiali și suporteri ai echipei Remo.

Apoi, Neymar a lovit cu palma emblema clubului Santos de pe tricou și a început un dans sfidător, scandând: "Eliminați!".

"Nemernicul ăla de Neymar, idolatrizat de o grămadă de copii, a venit să ne sfideze", a declarat președintele clubului Remo, Antonio Carlos Teixeira, pentru jurnaliști.

Potrivit presei braziliene, Neymar ar putea fi vizat de măsuri disciplinare din partea autorităților sportive în urma acestui incident.

Gesturi provocatoare și pe rețelele de socializare

Decarul echipei Santos a recurs și la gesturi provocatoare pe Instagram, postând un "story" cu mesajul "mulțumesc pentru afecțiune, Belem", însoțit de un emoji care râde, peste o înregistrare video în care saluta suporterii, în timp ce din tribune se auzeau insulte.

Luni, cel mai bun marcator din istoria "Seleçao", care și-a anunțat retragerea din echipa națională după eliminarea suferită în fața Norvegiei la Cupa Mondială din 2026, a evitat întrebările legate de viitorul carierei sale de club.

"Când îmi va expira contractul, voi lua în calcul dacă să rămân la Santos, să plec sau să mă retrag. Chiar nu știu ce voi face", a declarat el în timpul unei licitații caritabile pe care o găzduia la Sao Paulo.