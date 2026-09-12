În timp ce cei doi însoțitori ai săi, fratele său de 35 de ani și vărul său, au murit în urma naufragiului, băiatul, care prezenta simptome de hipotermie, a fost salvat de echipajul unei ambarcațiuni de pescuit care a venit în ajutorul său, potrivit News.ro.

Tragedia a avut loc vineri, 4 septembrie, în largul insulei Saint-Laurent, o insulă izolată din vestul Alaskăi, situată la aproximativ o sută de kilometri de continentul american și la doar câteva zeci de kilometri de Rusia.

Grupul plecase vineri din satul Savoonga la bordul unei bărci de pescuit de 5,5 metri lungime, cu intenția de a se întoarce duminică dimineață.

După ce nu s-au mai întors pe uscat, dispariția lor a fost semnalată autorităților duminică seara. Condițiile meteorologice nefavorabile și vizibilitatea redusă au împiedicat însă echipele de salvare aeriene să înceapă căutările înainte de luni dimineață.

Adolescentul a fost găsit singur pe carena răsturnată

Un avion HC-130 al Gărzii de Coastă americane a reperat în cele din urmă ambarcațiunea răsturnată, la aproximativ 6,5 kilometri de insulă. Băiatul se afla atunci pe carenă, singur. Echipajul i-a aruncat o barcă de salvare și echipament de supraviețuire, înainte de a coordona operațiunea de salvare împreună cu Northwest Explorer, o navă care se afla în apropiere. De asemenea, au fost lansate rachete de semnalizare pentru a permite navei să localizeze mai ușor epava.

Motorul prins într-o undiță

Imaginile operațiunii de salvare îl arată pe adolescent, îmbrăcat într-o jachetă galbenă, îngenuncheat pe carena răsturnată. În aceste imagini, un membru al echipajului îi aruncă o frânghie înainte ca barca să fie adusă lângă navă. Băiatul este apoi ridicat la bord cu ajutorul unei tărgi de salvare. Acesta prezenta semne de hipotermie și a fost încălzit înainte de a fi transportat la Nome, pe continentul american, împreună cu rămășițele celor două victime.

„Este un miracol”, a declarat locotenent-comandorul Jonathon Resch, pilotul Gărzii de Coastă care l-a zărit pe adolescent, într-un interviu acordat ABC News. „Oamenii nu supraviețuiesc într-un astfel de scenariu. Oamenii nu își răstoarnă bărcile și nu supraviețuiesc mai multe nopți. Nu o fac în apă caldă, cu atât mai puțin în apă la… 40 de grade (Fahrenheit, adică 4,5 grade Celsius, n.r.)”, a adăugat el, referindu-se la temperatura glacială a apei.

Căpitanul navei Northwest Explorer, Adam White, a povestit și el că a fost impresionat de rezistența băiatului. „E un puști al naibii de puternic”, a declarat el postului local KTUU-TV, potrivit Associated Press. Adolescentul i-a spus că a rămas agățat de barcă timp de aproape trei zile.

Cum se explică această catastrofă? Potrivit unui frate al adolescentului, Darren Toolie-Noongwook, o undiță s-ar fi încurcat în motor, împiedicând barca să-și continue drumul în mod normal. Ambarcațiunea s-ar fi răsturnat apoi, pe măsură ce condițiile meteorologice se înrăutățeau. După ce barca s-a răsturnat, adolescentul și vărul său ar fi reușit să se urce pe carenă. Însă vărul său ar fi intrat în panică și s-ar fi aruncat în apă, înainte de a se îneca. Băiatul ar fi rămas atunci singur pe ambarcațiunea răsturnată, așteptând ajutorul și rugându-se să fie găsit. „A spus că credea că va scăpa. Credea că îl vom găsi și că va fi în siguranță, și așa s-a și întâmplat”, a povestit fratele său. Viața adolescentului nu este în pericol.