Starul în vârstă de 34 de ani, care joacă în continuare la Santos, și-a anunțat retragerea din echipa națională după Cupa Mondială din 2026, potrivit News.ro.

Neymar nu ar mai trebui să joace pentru naționala Braziliei până la sfârșitul carierei sale. Starul în vârstă de 34 de ani a confirmat acest lucru după victoria echipei Santos împotriva Universidad Central, miercuri, în barajul Copa Sudamericana (4-2).

Intrat pe teren la pauză, cel mai bun marcator din istoria Seleção (80 de goluri în 130 de selecții) a reacționat după meci la recentele declarații ale prietenului său, Lucas Moura.

Într-un interviu acordat publicației „Esporte Record”, extrema de la Santos a mărturisit că încă mai are „speranța” ca Neymar să participe la Cupa Mondială din 2030, care se va desfășura în Spania, Portugalia și Maroc. O posibilitate respinsă de fostul star al echipei Barça și al PSG, care și-a anunțat retragerea din echipa națională după eliminarea Braziliei în fața Norvegiei, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 (1-2).

„Momentul meu de glorie a trecut”

„Îi mulțumesc lui Lucas Moura, dar asta nu se va întâmpla”, a declarat numărul 10 de la Santos, potrivit unor declarații preluate de UOL Esporte. „Cred că momentul meu de glorie în echipa națională a Braziliei a trecut deja. Am scris o pagină de istorie acolo și sunt foarte fericit de asta. Am trăit multe lucruri acolo. Am dat tot sufletul și toată viața mea, m-am luptat mereu pentru tricoul galben, dar cred că nu mai am chef de asta.”

Accidentările i-au marcat ultimele apariții la națională

Afectat de accidentări în ultimele sezoane, Neymar a reușit să-l convingă pe Carlo Ancelotti să-l convoace pentru Cupa Mondială din 2026 din America, la finalul unui lung serial care i-a ținut cu sufletul la gură pe brazilieni.

Însă forma fizică a jucătorului de 1,75 m nu i-a permis să strălucească în competiție. Accidentat la gambă la începutul turneului, el a putut juca doar două reprize scurte în timpul victoriei împotriva Scoției din faza grupelor (3-0), apoi în timpul eliminării împotriva Norvegiei lui Erling Haaland, reducând diferența dintr-un penalty în prelungiri.