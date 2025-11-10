Mirel Rădoi nu mai este antrenor la Universitatea Craiova. ”Acest proiect l-a epuizat”

Stiri Sport
10-11-2025 | 14:41
Mirel Rădoi, înaintea debutului echipei naționale la Jocurile Olimpice:
Getty

Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova.

autor
Cristian Anton

”Mirel Rădoi şi-a luat aseară la revedere de la jucători. Am avut o discuţie până târziu în noapte, am încercat să-l convingem pentru a rămâne în acest proiect. Eu am crezut în Mirel Rădoi şi proiectul lui aici. Cele mai des invocate motive au fost cele emoţionale, cumva acest proiect l-a epuizat şi a preferat să facă un pas în spate. Cred că Mirel şi Universitatea ar fi meritat să stea împreună. Avem o listă de trei antrenori pentru înlocuirea lui Mirel”, a spus Rotaru.

”Nu sunt dezamăgit, sunt trist”

El a afirmat că simte tristeţe şi are o stare ”gri”: ”Au mai fost momente când a vrut să plece şi s-a întors şi mă bucur că a făcut asta, dar acum e foarte decis. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Am crezut mult că acest lucru va funcţiona. A funcţionat până la un moment dat, acum nu mai funcţionează”.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025. În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august - decembrie 2022.

Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele

Sursa: News.ro

Etichete: demisie, antrenor, universitatea craiova, mirel radoi,

Dată publicare: 10-11-2025 14:41

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Edi Iordănescu, mesaj pentru predecesorii săi, Mirel Rădoi și Cosmin Contra:
Stiri Sport
Edi Iordănescu, mesaj pentru predecesorii săi, Mirel Rădoi și Cosmin Contra: "Echipa națională vă salută"

Echipa națională de fotbal a României a învins, sâmbătă, în Ungaria, reprezentativa Israelului, scor 2-1 și s-a calificat la EURO 2024. "Tricolorii" revin la turneul final după o pauză de opt ani.

Mirel Rădoi a fost demis din funcţia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Tai
Stiri Sport
Mirel Rădoi a fost demis din funcţia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Tai

Antrenorul român Mirel Rădoi a fost demis din funcţia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Tai, a anunţat clubul, miercuri seara, pe Twitter, la o zi după ce ''Cavalerii Nordului'' au pierdut acasă meciul cu formaţia Al-Nassr.

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. El acuză atitudinea conducerii clubului
Stiri Sport
Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova. El acuză atitudinea conducerii clubului

Tehnicianul Mirel Rădoi a anunţat, miercuri seară, că demisionează de la Universitatea Craiova, el acuzând atitudinea conducerii clubului.

 

Mirel Rădoi, despre cazul Halep: Dacă a făcut ceva trebuie să spună, dacă nu, să caute în jurul ei vinovaţii
Stiri Sport
Mirel Rădoi, despre cazul Halep: Dacă a făcut ceva trebuie să spună, dacă nu, să caute în jurul ei vinovaţii

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, comentând cazul de dopaj al Simonei Halep, că dacă aceasta a greşit trebuie să spună, iar în caz contrar trebuie să caute vinovaţii.

Mirel Rădoi părăseşte echipa naţională după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Reacția sa după meci
Stiri Sport
Mirel Rădoi părăseşte echipa naţională după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Reacția sa după meci

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, duminică seara, după meciul cu Liechtenstein, că nu va mai continua la conducerea primei reprezentative după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022.

Recomandări
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun
Stiri Sociale
Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun

Indicele volumului comerţului cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun a crescut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 1% în zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai sever declin fiind în Estonia, România şi Belgia.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Noiembrie 2025

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28