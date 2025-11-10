Mirel Rădoi nu mai este antrenor la Universitatea Craiova. ”Acest proiect l-a epuizat”

Acţionarul Mihai Rotaru a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că Mirel Rădoi a decis să plece de la conducerea tehnică a echipei Universitatea Craiova.

”Mirel Rădoi şi-a luat aseară la revedere de la jucători. Am avut o discuţie până târziu în noapte, am încercat să-l convingem pentru a rămâne în acest proiect. Eu am crezut în Mirel Rădoi şi proiectul lui aici. Cele mai des invocate motive au fost cele emoţionale, cumva acest proiect l-a epuizat şi a preferat să facă un pas în spate. Cred că Mirel şi Universitatea ar fi meritat să stea împreună. Avem o listă de trei antrenori pentru înlocuirea lui Mirel”, a spus Rotaru.

”Nu sunt dezamăgit, sunt trist”

El a afirmat că simte tristeţe şi are o stare ”gri”: ”Au mai fost momente când a vrut să plece şi s-a întors şi mă bucur că a făcut asta, dar acum e foarte decis. Nu sunt dezamăgit, sunt trist. Am crezut mult că acest lucru va funcţiona. A funcţionat până la un moment dat, acum nu mai funcţionează”.

Mirel Rădoi a fost numit antrenor la Universitatea Craiova în 28 ianuarie 2025. În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august - decembrie 2022.

