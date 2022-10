Mirel Rădoi, despre cazul Halep: Dacă a făcut ceva trebuie să spună, dacă nu, să caute în jurul ei vinovaţii

"Pentru mine lucrurile sunt simple, e vorba despre adevăr. Dacă a făcut ceva trebuie să spună, dacă nu, să caute în jurul ei vinovaţii. Cine a încercat ceva, să plătească. Şi noi în trecut când veneam la echipa naţională, gelul de păr şi pasta de dinţi dacă le schimbam, trebuiau să treacă pe la medicul Pompiliu Popescu. Orice produs schimbai trebuia să-l arăţi şi să îl verifice pe o listă, ca să nu conţină anumite lucruri. Deci în momentul ăsta şi Simona face lucrurile astea şi probabil că toată medicaţia era asigurată de către doctor că este în regulă", a afirmat fostul internaţional Mirel Rădoi.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vinerea trecută, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.

