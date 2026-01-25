Astfel, echipa Real Madrid a revenit provizoriu pe primul loc în clasamentul La Liga în faţa lui FC Barcelona, informează AFP.

La aproape două luni după ce a cedat fotoliul de lider rivalilor săi eterni, Real Madrid şi-a recăpătat primul loc, cel puţin provizoriu, cu 51 de puncte, cu doar mai mult decât Barcelona (49 pct), în timp ce Villareal rămâne pe 4 (41 pct), la egalitate cu ocupanta locului trei Atletico Madrid.

Mbappe a înscris în min.47 şi min.90+4 din penalty.

Rezultate consemnate în etapa a 21-a:

Vineri

Levante - Elche 3-2

Sâmbătă

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Valencia - Espanyol Barcelona 3-2

Seville FC - Athletic Bilbao 2-1

Villarreal - Real Madrid 0-2



Duminică

Atletico Madrid - Mallorca

FC Barcelona - Real Oviedo

Real Sociedad - Celta Vigo

Deportivo Alaves - Betis Sevilla



Luni

Girona - Getafe

