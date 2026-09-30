„Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României", a scris liderul social-democraţilor pe pagina sa de socializare, după şedinţa comună a Parlamentului, transmite Agerpres.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului.

Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţă 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile.

S-au înregistrat 182 de voturi „pentru" învestitură şi 15 voturi „împotrivă".

Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică minimum 233 de voturi „pentru".

Parlamentarii AUR nu au fost prezenţi în sală. Parlamentarii PSD au fost prezenţi, dar nu au votat.