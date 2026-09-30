„Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioși la haosul creat de PSD” spune Dominic Fritz.

„Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea și patriotismul arătate în această perioadă. Nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor”, transmite USR, prin vocea lui Fritz.

„Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului”

„Sunt mândru de echipa USR care a mers în fața Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiș, susținută de USR. De voi se sperie acest sistem. Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată și cu rezultate pentru cetățeni” a scris președintele formațiunii pe Facebook.

„Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel?”

„Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel, când miniștrii USR au arătat că poți să te lupți cu mafiile care ne distrug mediul, să înzestrezi Armata, să deblochezi șantiere, să conduci companiile de stat după criterii de performanță și să faci România respectată în lume? Asta au respins astăzi PSD și aliații lor goi-gălăgioși de la AUR, alături de care vor să guverneze” a mai scris președintele USR.

„Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalaj”

„Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra. După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?. Români, nu abandonați, nu vă lăsați descurajați! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab și mai speriat decât pare. Pentru că știe un lucru: oricâte instituții ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor” a precizat Fritz.

Ce urmează

Guvernul Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, după ce nu a reușit să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a primit doar 182 de voturi.

În acest context, reapar discuțiile despre alegerile anticipate. Constituția stabilește la articolul 89, primul alineat, că președintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.