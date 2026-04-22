Compania aeriană low-cost, care transportă anual 200 de milioane de pasageri, va cere tuturor pasagerilor care predau bagaje sau se înregistrează la aeroport să facă acest lucru cu o oră înainte de decolare, în loc de termenul actual de 40 de minute.

Ryanair a precizat că această schimbare, care va intra în vigoare din noiembrie, va oferi mai mult timp pasagerilor pentru a trece de controlul de securitate și controlul pașapoartelor și va reduce numărul celor care pierd zborurile din cauza cozilor, relatează The Guardian.

Haos pe aeroporturi

Deși măsura nu a fost determinată de introducerea sistemului de intrare-ieșire al UE (EES), care obligă majoritatea cetățenilor din afara UE să furnizeze date biometrice la frontieră, compania a spus că acest sistem a contribuit la creșterea cozilor la pașapoarte. Timp de așteptare de câteva ore a fost raportat în unele aeroporturi în cadrul introducerii treptate a EES, începând din octombrie. Grecia a anunțat în această săptămână că nu va aplica noile controale cetățenilor britanici în timpul verii, de teama haosului la frontiere. Peste 100 de pasageri au pierdut un zbor easyJet în această lună din cauza cozilor la pașapoarte din Milano, după ce sistemul a intrat oficial în vigoare complet.

Ryanair a precizat că majoritatea pasagerilor nu vor fi afectați de schimbarea check-in-ului, aproximativ 80% efectuând formalitățile online și mergând direct la poarta de îmbarcare. Doar aproximativ 20% dintre clienți își predau bagajele la aeroport, majoritatea călătorind doar cu bagaj de cabină sau fără bagaje.

Compania a spus că până în octombrie va instala chioșcuri self-service pentru predarea bagajelor în peste 95% dintre aeroporturile în care operează. Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a declarat că acest lucru va însemna „un serviciu mai rapid de predare a bagajelor, mai puține cozi la ghișeele din aeroport și un serviciu și mai punctual pentru cei 20% dintre clienții noștri care încă doresc să își predea bagajele”.

Compania irlandeză, cea mai mare din Europa după numărul de pasageri, a fost în fruntea schimbărilor privind regulile de bagaje, inclusiv obligarea pasagerilor să plătească pentru bagajele de cabină. Este cunoscută pentru aplicarea strictă a dimensiunilor permise, încurajând angajații să identifice și să amendeze încălcările.

Deși multe dintre aceste schimbări au stârnit inițial nemulțumiri, directorul executiv Michael O’Leary a rămas ferm pe poziție și a sugerat că publicul călător ar trebui să fie recunoscător pentru încurajarea de a călători cu mai puține bagaje.