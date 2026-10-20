Întrebat despre vedeta sa braziliană, Vinicius Junior, suspendat pentru următoarele trei meciuri din LaLiga şi ameninţat de ascensiunea tânărului jucător ivorian Yan Diomandé, antrenorul portughez a transmis un mesaj clar în cadrul conferinţei de presă: „Aici, singurul lucru care este de neatins este emblema echipei. Niciun jucător nu este de neatins. Nu este o chestiune de statut, de banderola de căpitan la mână sau de suma cheltuită pentru a-l transfera. Ceea ce face un jucător de neatins este randamentul său pe teren”, a declarat el, potrivit News.ro.

Ce a declarat despre Vinicius

Antrenorul madrilen a confirmat totuşi că Vinicius va fi titular miercuri împotriva echipei din Leipzig, fără a preciza însă dacă îl va înlocui pe Diomandé, care se întoarce la fosta sa echipă, sau nu. „Nu pot dezvălui nimic. Vinicius este extremă stânga. Poate că îl pot folosi şi în alte poziţii, în anumite situaţii, dar asta este poziţia lui. Este singurul lucru pe care vi-l pot confirma. Diomandé, la rândul său, nu trebuie să ştie dacă va juca sau nu, aşa că veţi vedea mâine”, a răspuns el unui jurnalist german.

„Special One” a recunoscut că echipei sale îi lipsesc „multe lucruri” pentru a ajunge acolo unde şi-ar dori, dar că nu este „unul dintre acei antrenori încăpăţânaţi, gata să moară cu ideile lor”. „Sunt pe deplin conştient de cerinţele maxime de la Real Madrid, am fost aici trei ani şi mai avem de lucru pentru a ne îmbunătăţi. Dar sunt deschis să analizez, să înţeleg lucrurile şi să caut soluţii”, a concluzionat el.

Cu câteva zile înaintea unui Clasico deja decisiv în La Liga împotriva FC Barcelonei, liderul neînvins, Realul are ocazia să se apropie de calificarea în faza eliminatorie a Ligii Campionilor în cazul unei a treia victorii în trei etape, miercuri, împotriva lui Leipzig.