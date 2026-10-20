Decizia a fost luată după ce, în weekend, mai multe orașe din nordul Italiei au fost afectate de violențe, inclusiv Milano, capitala financiară a țării, unde grupuri formate în principal din tineri au provocat distrugeri, au spart vitrine, au jefuit magazine și au atacat polițiști, potrivit Reuters.

„Nu este nimic revoluționar în a vandaliza și a fura. Vandalismul și furtul nu reprezintă forme de protest, ci infracțiuni”, a declarat premierul Giorgia Meloni pe rețelele sociale, prezentând noul decret.

Potrivit pachetului de măsuri, care intră în vigoare imediat, orice persoană care participă la un grup de cel puțin cinci persoane și pune în pericol siguranța publică în timpul protestelor riscă până la cinci ani de închisoare și o amendă maximă de 20.000 de euro (22.460 de dolari).

Pedepsele sunt mai severe dacă participanții își ascund fețele sau dacă există persoane rănite.

Autoritățile vor putea dispune despăgubirea rapidă pentru orice pagube provocate, iar în cazul minorilor, părinții acestora vor fi trași la răspundere financiară.

Poliția va putea reține tineri cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, chiar dacă aceștia nu au comis o infracțiune, cu condiția să existe dovezi că reprezintă un pericol. Astfel, sunt extinse atribuțiile care anterior se aplicau doar adulților.

500 de militari vor fi desfășurați la Milano până la sfârșitul anului

În timp ce autoritățile se tem de noi violențe la manifestațiile programate pentru sâmbătă, guvernul a anunțat că va desfășura 500 de militari alături de polițiști la Milano, până la sfârșitul anului 2026.

Militarii vor contribui la consolidarea securității în punctele strategice, la intensificarea supravegherii zonelor sensibile și la îmbunătățirea monitorizării în întreaga regiune, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.

Meloni înăsprește măsurile de securitate

Tulburările din nordul Italiei au fost similare revoltelor din Franța vecină, unde sute de mii de oameni au ieșit în stradă sâmbătă, în cadrul unora dintre cele mai violente proteste din ultimii ani.

De la preluarea mandatului, în 2022, Meloni a adoptat în mod constant măsuri de înăsprire a securității, despre care criticii susțin că nu contribuie prea mult la rezolvarea cauzelor profunde ale criminalității și tulburărilor sociale.

Potrivit datelor guvernamentale, populația penitenciară a Italiei a crescut cu peste 17% în ultimii patru ani, ceea ce înseamnă aproape 10.000 de persoane în plus.

Guvernul Meloni se confruntă, de asemenea, cu presiuni tot mai mari din cauza unui val separat de proteste în sudul Italiei, unde șoferii de camioane, nemulțumiți de creșterea accelerată a prețurilor la motorină și de costul tot mai ridicat al vieții, au organizat blocaje rutiere care perturbă lanțurile de aprovizionare.

Unii producători de paste făinoase au fost nevoiți să oprească producția, iar organizațiile agricole au avertizat că fructele și legumele ar putea fi lăsate să putrezească. Guvernul a promis noi ajutoare pentru transportatorii rutieri, în urma discuțiilor cu reprezentanții industriei.

Protestatarii din nordul și sudul țării susțin că majorarea prețurilor împinge familiile în sărăcie, o problemă care reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Meloni înaintea alegerilor parlamentare programate în 2027.

„Știm ce înseamnă să cauți un loc de muncă, să câștigi un salariu insuficient și să nu vezi nicio perspectivă de viitor... Dar dificultățile nu trebuie folosite niciodată ca scuză pentru violență”, a declarat marți premierul.