Spania este campioana mondială, dar, în afara terenului, lovitura financiară a fost dată de o legendă a fotbalului mondial, David Beckham, potrivit News.ro.

După cum a relatat The Mirror, fostul căpitan al Angliei a încasat o sumă exorbitantă de 19 milioane de lire sterline (aproximativ 22,258 milioane de euro) datorită Cupei Mondiale 2026, desfăşurată între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Unsprezece contracte de publicitate în timpul turneului

Această sumă colosală este rezultatul contractelor sale de publicitate cu unsprezece mărci care l-au angajat pentru campaniile lor legate de Cupa Mondială: Adidas, Bank of America, EA Sports, Home Depot, Lay's, Lenovo, McDonald's, Ninja Kitchen, Pepsi, Stella Artois şi Verizon.

„Deşi este adesea criticat, mărcile internaţionale cred în mod clar că numele său de familie, prezenţa pe reţelele sociale şi faima globală păstrează o valoare de marketing considerabilă la evenimentele urmărite de miliarde de oameni. Publicitatea, combinată cu o vizibilitate mai mare, va fi consolidat şi mai mult marca sa şi valoarea acesteia”, a declarat Nick Ede, expert în branduri şi cultură, pentru The Sun.

„Mărcile sunt dispuse să cheltuiască zeci de milioane pentru a asigura serviciile unor celebrităţi care pot capta instantaneu atenţia în timpul pauzelor publicitare, deoarece ştiu că ajung la un public de miliarde”, a continuat el.

Beckham, o imagine puternică în Statele Unite

David Beckham, coproprietar al echipei Inter Miami – pentru care evoluează Lionel Messi – şi fost jucător al echipei Los Angeles Galaxy timp de cinci ani, a fost spectator la mai multe meciuri în timpul competiţiei şi are o influenţă considerabilă în Statele Unite.