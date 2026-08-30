„Islanda rămâne unul dintre cei mai apropiați și mai de încredere parteneri ai UE”, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European, care reprezintă statele membre, adăugând că „cei doi lideri și-au exprimat dorința de a continua să consolideze relațiile dintre UE și Islanda”, potrivit News.ro.

Potrivit Politico, viitorul demersului Islandei de a adera la Uniunea Europeană va fi dezbătut în parlamentul țării.

Islandezii au respins reluarea negocierilor cu UE

Conform rezultatelor numărării voturilor la referendum, duminică dimineață, islandezii au respins propunerea guvernului de a relua negocierile cu Uniunea Europeană, cu o marjă de 52,8% la 47,2%. Rata de participare la vot a fost de 82,5%.

„Vom discuta cu comisia parlamentară pentru afaceri externe despre cea mai bună modalitate de a închide acest capitol. Nu intenționăm să luăm nicio decizie fermă în acest sens”, a declarat duminică, în cadrul unei conferințe de presă, prim-ministrul social-democrat Kristrún Frostadóttir, când a fost întrebată ce înseamnă aceste rezultate pentru viitorul demersului Islandei.

Frostadóttir a reiterat, totuși, că rezultatul referendumului va fi respectat, că nu se vor mai desfășura negocieri de aderare cu UE sub actualul guvern și că aderarea la UE va fi probabil o temă în cadrul următoarelor alegeri generale.