Imagini memorabile de la meciul de retragere al Simonei Halep. „Simo” și-a încheiat spectaculos cariera: Sunt un om împlinit

Stiri Sport
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Simona Halep, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României, și-a încheiat spectaculos cariera printr-un meci de gală desfășurat la Cluj-Napoca.

autor
Doina Plăcintă

La evenimentul special au participat personalități din lumea sportului, printre care Elina Svitolina, Gaël Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill, cel care a marcat destinul campioanei noastre.

Cu multe emoții, Simona Halep a intrat pe terenul din iarbă și zgură al arenei din Cluj-Napoca, special pregătit pentru gala spectaculoasă din cadrul Sports Festival și transmisă de PRO TV și VOYO.

Simona Halep: „Am fost foarte emoționată când am intrat pe teren, dar oamenii m-au ajutat doar să mă bucur de această clipă. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat. Energia voastră m-a susținut și a fost alături de mine oriunde în lume am jucat."

Simona Halep a adus la Cluj toate cele 26 de trofee mari cucerite, dintre care două de Grand Slam. A avut și invitați speciali, printre care Elina Svitolina, una dintre jucătoarele alături de care a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei. 

Elina Svitolina, jucătoare de tenis: „Am avut multe confruntări cu Simona. Unele au fost bune pentru mine, dar sunt și câteva mai puțin reușite. Cred că împărtășirea unui spirit de luptă atât de puternic, și tot ce vine la pachet cu asta, este pur și simplu uimitor”.

Nu au lipsit nici Darren Cahill, antrenorul care i-a marcat destinul, ori Andrei Pavel, idolul din copilărie alături de care a făcut echipă în ultimul meci al carierei.

Pe teren a intrat la un moment dat și tatăl Simonei, Stere Halep, care a făcut echipă cu fiica sa.

Gala nu a fost lipsită de momente care au emoționat pe toată lumea. Unul dintre ele a fost oferit de Loredana.

Loredana Groza: „Sunt privilegiată să fiu prietena ei. În arenă va intra o mare campioană care devine legendă”.

Andreea Esca: Spune-mi, Simona, micuța Simona din Constanța, care s-a dus prima dată la tenis și se uită acum la toată cariera ei, ce spune?

Simona Halep: Sunt o femeie împlinită, o sportivă împlinită, mândră de ceea ce am putut să fac. Mă bucur tare mult că am avut curaj să cred în mine, să cred în viitorul meu, să cred în ceea ce pot să fac și că am avut puterea să merg mai departe chiar și atunci când mi-a fost foarte greu. Am plecat din Constanța și am ajuns în vârful piramidei. Nu-i rău deloc.

10.000 de spectatori au fost fizic alături de Simona Halep.

Simona Halep: „A fost o seară de neuitat. Sunt un om împlinit. Vă iubesc!”

Sursa: ProTV

Etichete: simona halep, retragere,

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