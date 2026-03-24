Starul fotbalului norvegian Erling Haaland (25 ani), împreună cu tatăl său, fostul internaţional Alf-Inge, a cumpărat cea mai scumpă carte din istoria ţării sale, o ediţie din 1594 a cărţii ''Saga Regilor'' de Snorri Sturluson, pentru 1,3 milioane de coroane norvegiene (134.000 de dolari), scrie DPA.

Achiziţia a fost făcută în decembrie, potrivit agenţiei de ştiri NTB.

El a spus că nu intenţionează să o păstreze. ''Nu am fost niciodată un mare cititor'', a declarat Haaland într-un comunicat transmis marţi de municipalitatea din oraşul său natal, scrie publicaţia Time.

El a donat ulterior cartea municipalităţii - mai precis bibliotecii din oraşul Bryne, unde Haaland a crescut.

”Vreau ca această carte să fie mereu expusă deschisă”

Cu toate acestea, atacantul lui Manchester City a pus o condiţie. ''Vreau ca această cartea să fie mereu expusă deschisă, astfel încât oamenii să poată citi despre cei care vin din oraşul meu, din Bryne. E mai uşor să dezvolţi un interes pentru lectură atunci când te poţi recunoaşte în oamenii descrişi. Îmi trăiesc visul, dar din păcate acesta este rezervat doar câtorva. Am văzut cum cărţile îi ajută pe mulţi oameni să viseze şi să-ţi transforme visele în realitate'', a spus Haaland.

Cartea va fi legată şi de un concurs de lectură organizat în şcolile din municipalitatea respectivă în anul şcolar următor. Premiul va fi o vizită la stadionul Ullevaal din Oslo pentru un meci la care vor participa Haaland şi echipa Norvegiei.