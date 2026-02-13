Federația Română de Atletism anunță ce se întâmplă cu cei trei sportivi români care au participat la o competiție la Moscova

"Deciziile adoptate de World Athletics ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina din februarie 2022 au vizat în principal relaţia instituţională cu Federaţia Rusă şi cu Federaţia Belarusului, precum şi recunoaşterea competiţiilor oficiale. În baza acestor decizii, federaţiile naţionale din Rusia şi Belarus rămân suspendate, iar competiţiile organizate pe teritoriul acestor state nu sunt incluse în calendarul oficial World Athletics şi nu sunt recunoscute pentru clasamente, standarde de calificare sau punctaje oficiale. Această măsură nu înseamnă automat o sancţiune individuală aplicată sportivilor din alte ţări care aleg să participe la o competiţie în circumstanţe arătate. World Athletics nu a emis o regulă generală care să interzică sportivilor din federaţiile afiliate să participe la întreceri desfăşurate în Rusia , în sensul sancţionării automate cu interzicerea participării la competiţiile internaţionale oficiale", se arată în comunicatul FRA, semnat de secretarul general Inocenţiu Voinea.

Federaţia Română de Atletism precizează într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială de Facebook că sportivii români Andrei Rareş Toader, Elena Andreea Taloş şi Diana Ana Maria Ion nu riscă suspendarea în urma participării lor la o competiţie la Moscova, în ciuda faptului că federaţia din Rusia este exclusă de World Athletics.

Instituţia precizează că cei trei sportivi români pot participa la competiţiile organizate de World Athletics, atât timp cât respectă regulamentele de eligibilitate şi standardele de calificare.

Sportivilor nu le este interzisă participarea personală la competițiile din Rusia, dar rezultatele nu sunt luate în calcul de federația internațională

"Astfel, sportivii români care au participat la o competiţie neautorizată de World Athletics, respectiv Moscow Winter Meeting sau la alte întreceri similare nu sunt automat excluşi de la Campionatele Mondiale sau de la alte competiţii incluse în calendarul oficial, atât timp cât respectă regulamentele de eligibilitate, standardele de calificare şi nu fac obiectul unei sancţiuni individuale dispuse de forurile competente. Atât doar că rezultatele obţinute în astfel de întreceri nu sunt luate în considerare la calculul clasamentelor, standardelor de calificare şi punctajelor oficiale World Athletics, după cum am arătat, dar acest fapt nu echivalează cu interzicerea participării la competiţiile organizate în ţările cu care World Athletics a suspendat relaţia instituţională'', se mai arată în documentul FRA.

Andrei Rareş Toader a obţinut medalia de bronz la competiţia Russian Winter desfăşurată a Moscova, la proba de aruncare a greutăţii, în timp ce Elena Andreea Taloş a câştigat aceeaşi medalie de bronz la triplusalt, iar Diana Ana Maria Ion a ieşit pe locul 6 în acelaşi concurs de triplusalt.