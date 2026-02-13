Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Federația Română de Atletism anunță ce se întâmplă cu cei trei sportivi români care au participat la o competiție la Moscova

Stiri Sport
632760819 812700231835068 4317918977842298022 n

Federația Română de Atletism a anunțat vineri că nu-i va suspenda pe cei trei sportivi români care au participat la o competiție la Moscova, deși federația Rusiei este exclusă din forurile internaționale din cauza războiului dus contra Ucrainei.

autor
Cristian Anton

Federaţia Română de Atletism precizează într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială de Facebook că sportivii români Andrei Rareş Toader, Elena Andreea Taloş şi Diana Ana Maria Ion nu riscă suspendarea în urma participării lor la o competiţie la Moscova, în ciuda faptului că federaţia din Rusia este exclusă de World Athletics.

"Deciziile adoptate de World Athletics ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina din februarie 2022 au vizat în principal relaţia instituţională cu Federaţia Rusă şi cu Federaţia Belarusului, precum şi recunoaşterea competiţiilor oficiale. În baza acestor decizii, federaţiile naţionale din Rusia şi Belarus rămân suspendate, iar competiţiile organizate pe teritoriul acestor state nu sunt incluse în calendarul oficial World Athletics şi nu sunt recunoscute pentru clasamente, standarde de calificare sau punctaje oficiale. Această măsură nu înseamnă automat o sancţiune individuală aplicată sportivilor din alte ţări care aleg să participe la o competiţie în circumstanţe arătate. World Athletics nu a emis o regulă generală care să interzică sportivilor din federaţiile afiliate să participe la întreceri desfăşurate în Rusia, în sensul sancţionării automate cu interzicerea participării la competiţiile internaţionale oficiale", se arată în comunicatul FRA, semnat de secretarul general Inocenţiu Voinea.

Instituţia precizează că cei trei sportivi români pot participa la competiţiile organizate de World Athletics, atât timp cât respectă regulamentele de eligibilitate şi standardele de calificare.

Sportivilor nu le este interzisă participarea personală la competițiile din Rusia, dar rezultatele nu sunt luate în calcul de federația internațională

"Astfel, sportivii români care au participat la o competiţie neautorizată de World Athletics, respectiv Moscow Winter Meeting sau la alte întreceri similare nu sunt automat excluşi de la Campionatele Mondiale sau de la alte competiţii incluse în calendarul oficial, atât timp cât respectă regulamentele de eligibilitate, standardele de calificare şi nu fac obiectul unei sancţiuni individuale dispuse de forurile competente. Atât doar că rezultatele obţinute în astfel de întreceri nu sunt luate în considerare la calculul clasamentelor, standardelor de calificare şi punctajelor oficiale World Athletics, după cum am arătat, dar acest fapt nu echivalează cu interzicerea participării la competiţiile organizate în ţările cu care World Athletics a suspendat relaţia instituţională'', se mai arată în documentul FRA.

Andrei Rareş Toader a obţinut medalia de bronz la competiţia Russian Winter desfăşurată a Moscova, la proba de aruncare a greutăţii, în timp ce Elena Andreea Taloş a câştigat aceeaşi medalie de bronz la triplusalt, iar Diana Ana Maria Ion a ieşit pe locul 6 în acelaşi concurs de triplusalt.

Campioana nationala la atletism, disparuta fara urma de patru zile

Sursa: Agerpres

Etichete: federatia romana de atletism, sportivi, participare, competitie, moscova, romani,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“
Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“
Citește și...
O cunoscută judecătoare a fost găsită moartă în casă. Era și una dintre marile campioane la atletism ale României
Știri Actuale
O cunoscută judecătoare a fost găsită moartă în casă. Era și una dintre marile campioane la atletism ale României

Judecătoarea bihoreană Georgeta Ciungan a fost găsită luni moartă în casă, la 51 de ani. Decesul a fost confimat și de Consiliul Superior al Magistraturii. Înainte de a fi judecătoare, s-a remarcat ca fiind una dintre marii atleți ale României.  

Peste 200 de polițiști, jandarmi și pompieri participă la finala Campionatului de Atletism și Cros a Ministerului de Interne
Stiri Diverse
Peste 200 de polițiști, jandarmi și pompieri participă la finala Campionatului de Atletism și Cros a Ministerului de Interne

Peste 200 de polițiști, jandarmi și pompieri se iau la întrecere în aceste zile. La Târgu Jiu are loc finala Campionatului de Atletism și Cros a Ministerului de Interne.

Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism le interzice atletelor transgender să concureze în probele feminine
Stiri Sport
Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism le interzice atletelor transgender să concureze în probele feminine

Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism a interzis atletelor transgender să concureze în competițiile internaționale la categoria „feminin”.

Recomandări
Cum explică ministrul Finanțelor recesiunea tehnică a României, după o creștere economică: ”De fapt, suntem pe drumul bun”
Stiri Politice
Cum explică ministrul Finanțelor recesiunea tehnică a României, după o creștere economică: ”De fapt, suntem pe drumul bun”

România a intrat în recesiune tehnică, potrivit Institutului Național de Statistică (INS), însă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că situația este temporară și controlată, parte a procesului de consolidare fiscală.

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”
Stiri Politice
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, vineri, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că țara noastră a intrat oficial în recesiune tehnică, ca urmare a faptului că economia a scăzut în ultimele două trimestre. 

Analist, despre Conferința de Securitate de la München: Europenii cred că americanii nu mai sunt un partener de încredere
Stiri externe
Analist, despre Conferința de Securitate de la München: Europenii cred că americanii nu mai sunt un partener de încredere

La München, începe azi Conferința de Securitate, iar Statele Unite sunt reprezentate de Marco Rubio. Secretarul de Stat american a vorbit, înainte de sosire, despre legăturile puternice ale americanilor cu Europa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Februarie 2026

49:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Februarie 2026

01:45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Întrebarea polonezilor după ce naționala lor a picat cu România în grupa de Nations League: „Mai poate?“

Sport

Victorie „specială” la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: ce a reușit Johannes Klaebo