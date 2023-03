Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism le interzice atletelor transgender să concureze în probele feminine

Președintele forului, Lord Coe, a declarat că, începând cu 31 martie, niciunui atlet transgender care la pubertate avea sex masculin, iar ulterior a făcut tranziția către cel feminin, nu i se va mai permite să concureze în competițiile internaționale la categoria „feminin”, scrie BBC și Sky News.

Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism va înființa un grup de lucru pentru a efectua cercetări suplimentare cu privire la criteriile de eligibilitate în ceea ce privește persoanele transgender.

„Nu spunem că măsura va fi pentru totdeauna”, a mai adăugat Coe.

Conform regulilor anterioare, Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism le cerea femeilor transgender să își reducă cantitatea de testosteron din sânge la maximum 5nmol/L și să rămână sub acest prag în mod continuu pentru o perioadă de 12 luni înainte de a concura la categoria „feminin”.

Lord Coe a adăugat că decizia a fost „ghidată de principiul primordial care este acela de a proteja categoria feminin”.

El a mai precizat că, în prezent, nu există sportivi transgenderi care să concureze la nivel internațional în acest sport.

Consiliul Mondial de Atletism a votat, de asemenea, reducerea cantității de testosteron din sânge permisă pentru sportivii cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD), cum ar fi sud-africana Caster Semenya.

Atleții cu DSD vor trebui să își reducă nivelul de testosteron în sânge sub 2,5 nanomoli pe litru, față de cinci, și trebuie să rămână sub acest prag timp de doi ani pentru a putea concura la nivel internațional la categoria feminină în orice probă de atletism.

Conform reglementărilor anterioare, atleții cu DSD erau restricționați doar în probele cuprinse între 400 m și o milă.

Vor fi introduse prevederi provizorii pentru atleții DSD care concurează deja în competiții care nu erau restricționate anterior, cerându-le să își suprime nivelul de testosteron sub 2,5nmol/L timp de cel puțin șase luni înainte de a li se permite să concureze din nou.

„Deciziile sunt întotdeauna dificile atunci când implică nevoi și drepturi conflictuale între diferite grupuri, dar noi continuăm să considerăm că trebuie să menținem echitatea pentru atletele feminine mai presus de orice alte considerente”, a declarat Lord Coe.

„Vom fi ghidați în acest sens de știința din jurul performanței fizice și a avantajului masculin, care se va dezvolta în mod inevitabil în următorii ani. Pe măsură ce vor fi disponibile mai multe dovezi, ne vom revizui poziția, dar credem că integritatea categoriei feminine în atletism este primordială”, a mai precizat acesta.

Decizia a fost salutată de înotătoarea olimpică Sharron Davies, care a scris pe Twitter că regulile privind categoria „feminin” ar trebui să fie extinse pentru a le include și pe cele care concurează la nivel școlar.

Protecting the female category must include young girls, masters females & schools too. They all deserve their right to fair sport. This cannot just be about elite. School girls, Club athletes & masters racers (as well protecting the pathway) is no less worthy of fair competition

Însă grupul de campanie LGBT Stonewall a calificat decizia drept „dezamăgitoare” și a criticat Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism pentru că „închide ușa” persoanelor trans care concurează la nivel internațional.

It is so disappointing to see World Athletics announce a unilateral ban on trans women in track and field events.

Their own statement recognises that there are no trans women competing at an international level and that they have no specific evidence to justify the ban.