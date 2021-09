Emma Răducanu a luat-o pe urmele Simonei Halep. Britanica a încheiat colaborarea cu antrenorul Andrew Richardson

Getty

La doar câteva zile după ce Simona Halep a anunțat că Darren Cahill nu mai este antrenorul ei, o nouă veste neașteptată vine în lumea tenisului.

Emma Raducanu, 18 ani, locul 22 WTA, a renunțat la serviciile lui Andrew Richardson, antrenorul care a îndrumat-o către primul titlu de Grand Slam din carieră, informează News.ro, care citează BBC.

"În acest stadiu al carierei mele am nevoie cu adevărat de cineva care a avut experienţa WTA Tour la acel nivel înalt. Mai ales acum, pentru că sunt atât de nouă în asta, cred că am nevoie de cineva care să mă ghideze şi care a trecut deja prin asta. Niciodată nu visasem să câştig US Open şi acum sunt pe locul 22 în lume, ceea ce este fabulos", a declarat sportiva britanică.

Emma Răducanu a precizat că încă nu a decis cine va fi noul ei antrenor.