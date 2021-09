Emma Răducanu, apariție uimitoare la MET Gala. Câștigătoarea de la US Open a făcut senzație într-o ținută Chanel

După ce a făcut senzație la US Open și a reușit să câștige turneul de Grand Slam după ce a venit din calificări, Emma Răducanu nu se oprește din a impresiona. Britanica a fost prezentă la MET Gala.

La câteva zile după succesul răsunător, sportiva de 18 ani și-a făcut apariția la celebrul eveniment monden, MET Gala.

Emma a optat pentru o ținută Chanel, formată dintr-un top și o fustă, în nuanțe de alb și negru, accesorizată cu bijuterii de corp din perle. Prezența sa a fost apreciată de toți cei prezenți la eveniment.

Printre starurile prezente luni seară în inima Manhattanului s-au numărat Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna, Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean şi Isabelle Huppert.

Gala Met este un eveniment caritabil organizat în fiecare an în beneficiul Costume Institute, unul dintre muzeele din cadrul Metropolitan Museum of Art, dedicat modei, care are propriul buget şi autonomie financiară faţă de Met, informează Agerpres.

Creată în 1948, gala a fost pentru mult timp un eveniment rezervat elitei înstărite din societatea newyorkeză, principala sursă de mecenat pentru Met. Evenimentul a devenit treptat mai accesibil începând cu anii 1970 şi transformat radical odată cu sosirea în fruntea echipei de organizare a redactorului-şef al revistei Vogue, Anna Wintour, în 1995.