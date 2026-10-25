Mesajul special trimis de SUA de Ziua Armatei Române: „Umăr la umăr”

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Ambasada SUA

Ambasada SUA afirmă, într-un mesaj transmis de Ziua Armatei Române, că militarii americani şi români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al NATO şi subliniază faptul că „împreună suntem mai puternici".

autor
Cristian Anton

„Astăzi, salutăm Armata României şi parteneriatul de apărare construit pe încredere şi pe angajamentul comun faţă de NATO. Prin exerciţii comune şi instruire, militarii americani şi cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al Alianţei. #StrongerTogether" - este mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, potrivit Agerpres.

Ziua Armatei Române este marcată, anual, la data de 25 octombrie, fiind sărbătorită în Bucureşti şi în întreaga ţară prin organizarea de ceremonii militare şi religioase şi depunerea de coroane şi jerbe de flori.

Ziua Armatei Române, sărbătorită pe 25 octombrie din 1959

Instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959, Ziua Armatei Române este sărbătorită, astăzi, prin ceremonii militare organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente. 

Ziua Armatei, marcată la Iași în prezența lui Nicușor Dan. Președintele și-a prelungit vizita ca să participe la ceremonie

Sursa: Agerpres

Etichete: mesaj, ziua armatei, ambasada SUA,

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Mesajul special trimis de SUA de Ziua Armatei Române: „Umăr la umăr”

Ambasada SUA afirmă, într-un mesaj transmis de Ziua Armatei Române, că militarii americani şi români lucrează umăr la umăr pentru siguranţa flancului estic al NATO şi subliniază faptul că „împreună suntem mai puternici".

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