Dinamo cere modernizarea Legii 4/2008 pentru siguranța și confortul fanilor. Clubul vrea reguli adaptate lui 2025

FC Dinamo a anunţat joi că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea violenţei la competiţii sportive, astfel încât aceasta să fie adaptată anului 2025 şi să răspundă nevoilor reale ale suporterilor şi cluburilor.

„Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată ţara. Jocul de fotbal nu ar mai avea acelaşi farmec fără prezenţa fanilor în tribune. Este, de asemenea, o datorie morală a clubului faţă de propriii suporteri să susţină actualizarea legislaţiei, astfel încât aceştia să beneficieze de condiţii moderne, adaptate cerinţelor anului 2025”, precizează Dinamo.

Propuneri pentru o lege modernă

Clubul bucureştean susţine adoptarea unor măsuri esenţiale pentru:

• îmbunătăţirea atmosferei pe stadioane,

• protejarea suporterilor,

• sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor.

Printre propunerile susţinute se numără:

• comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;

• eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacităţii) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;

• eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri;

• facilităţi dedicate fanilor cu nevoi speciale;

• eliminarea posibilităţii de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească;

• permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiţii controlate şi sub supravegherea persoanelor autorizate;

• eliminarea aplicării de sancţiuni multiple pentru aceleaşi deficienţe de organizare;

• recunoaşterea deciziilor şi priorităţilor organizatorului în relaţia cu autorităţile implicate în desfăşurarea meciurilor.

„Suporterii dinamovişti au fost alături de club şi de echipă necondiţionat, chiar şi în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim şi noi la îmbunătăţirea experienţei lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită şi mai puternică. Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru şi progres în relaţia dintre suporteri, cluburi şi forurile conducătoare ale fotbalului românesc”, adaugă FC Dinamo într-un mesaj postat în social media.

