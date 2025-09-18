Dinamo cere modernizarea Legii 4/2008 pentru siguranța și confortul fanilor. Clubul vrea reguli adaptate lui 2025

Stiri Sport
18-09-2025 | 21:44
dinamo
Inquam Photos / Stefan Constantin

FC Dinamo a anunţat joi că susţine modificarea Legii 4/2008 privind prevenirea violenţei la competiţii sportive, astfel încât aceasta să fie adaptată anului 2025 şi să răspundă nevoilor reale ale suporterilor şi cluburilor.

autor
Sabrina Saghin

„Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată ţara. Jocul de fotbal nu ar mai avea acelaşi farmec fără prezenţa fanilor în tribune. Este, de asemenea, o datorie morală a clubului faţă de propriii suporteri să susţină actualizarea legislaţiei, astfel încât aceştia să beneficieze de condiţii moderne, adaptate cerinţelor anului 2025”, precizează Dinamo.

Propuneri pentru o lege modernă

Clubul bucureştean susţine adoptarea unor măsuri esenţiale pentru:

• îmbunătăţirea atmosferei pe stadioane,

• protejarea suporterilor,

Citește și
Elias Charalambous
Charalambous, după înfrângerea în derby-ul cu Dinamo: Nu suntem obișnuiți să primim atât de multe goluri

• sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor.

Printre propunerile susţinute se numără:

• comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;

• eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacităţii) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;

• eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri;

• facilităţi dedicate fanilor cu nevoi speciale;

• eliminarea posibilităţii de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească;

• permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiţii controlate şi sub supravegherea persoanelor autorizate;

• eliminarea aplicării de sancţiuni multiple pentru aceleaşi deficienţe de organizare;

• recunoaşterea deciziilor şi priorităţilor organizatorului în relaţia cu autorităţile implicate în desfăşurarea meciurilor.

„Suporterii dinamovişti au fost alături de club şi de echipă necondiţionat, chiar şi în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim şi noi la îmbunătăţirea experienţei lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită şi mai puternică. Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru şi progres în relaţia dintre suporteri, cluburi şi forurile conducătoare ale fotbalului românesc”, adaugă FC Dinamo într-un mesaj postat în social media.

Sursa: News.ro

Etichete: dinamo,

Dată publicare: 18-09-2025 21:44

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Charalambous, după înfrângerea în derby-ul cu Dinamo: Nu suntem obișnuiți să primim atât de multe goluri
Stiri Sport
Charalambous, după înfrângerea în derby-ul cu Dinamo: Nu suntem obișnuiți să primim atât de multe goluri

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferință de presă susținută după înfrângerea cu 4-3 în derby-ul cu Dinamo, că este îngrijorat de numărul mare de goluri primite de formația sa.

Polițist de la Clubul Dinamo, cercetat pentru trafic de influență. A primit 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar
Stiri actuale
Polițist de la Clubul Dinamo, cercetat pentru trafic de influență. A primit 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar

Un polițist din București, angajat la departamentul administrativ al clubului Dinamo din Capitală, este acuzat de procurorii DNA de trafic de influență.

Recomandări
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Septembrie 2025

49:30

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28