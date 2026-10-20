Înaintea duelului cu formația ucraineană, antrenorul nerazzurrilor, Cristian Chivu, însoțit de Alessandro Bastoni, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă organizate la centrul de antrenament al lui Inter, potrivit Yahoo News.

Credeți că este corect să fie puse laolaltă înfrângerile din sezonul trecut cu cele din actuala ediție a Ligii Campionilor?

„Eu nu le-am numărat niciodată, dar, dacă mi se aduc aceste cifre la cunoștință, trebuie să răspund. Nu este nevoie să ni se amintească mereu acest lucru. Am pierdut două meciuri în acest sezon și trebuie să ne regăsim energia și starea de spirit potrivită, care merg mână în mână cu ambițiile noastre. Trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce avem de făcut mâine și să fim pregătiți din toate punctele de vedere: mental, fizic și tactic.”

Ce s-a întâmplat la pauza meciului de la Bologna?

„Vorbesc calm, ridic vocea, râd și glumesc, dar fac aceleași lucruri pe care le fac și acasă, cu copiii mei. Dragostea pe care o simt pentru jucătorii mei este foarte apropiată de cea pe care o simt pentru familia mea. Asta nu se schimbă, indiferent dacă vorbesc calm sau mă enervez.”

Cum puteți transforma începuturile dificile ale meciurilor într-o atitudine diferită?

„Mă bucur când un jucător își asumă responsabilitatea, dar eu sunt principalul responsabil. Poate că nu reușesc să transmit ceea ce trebuie. Este un proces care funcționează în ambele sensuri, nu este o problemă care îi privește doar pe ei. Dacă am avut un sezon important anul trecut, a fost pentru că fiecare membru al grupului și-a asumat responsabilitatea.”

Ce fel de meci vă așteptați să fie?

„Șahtior este o echipă puternică. Joacă în Liga Campionilor, iar fiecare echipă din această competiție este bine pregătită tactic și are calitate, experiență, jucători înzestrați tehnic, viteză și intensitate, precum și un antrenor care o organizează bine.

Joacă foarte intens, atât când are mingea, cât și când nu o are. Trebuie să fim noi înșine, să avem încredere în ceea ce am construit de-a lungul timpului, dar să recunoaștem și că ceea ce am făcut în trecut contează mai puțin. Important este prezentul și modul în care ne pregătim pentru meciul de mâine.”

Cristian Chivu, despre ambițiile lui Inter în Liga Campionilor: „Nu am spus niciodată că trebuie să o câștigăm”

Credeți că faptul că cineva din această echipă a prezentat-o drept o candidată la câștigarea Ligii Campionilor a făcut rău? De ce s-a întâmplat acest lucru?

„Am răspuns la această întrebare acum câteva săptămâni, spunând că, atunci când ni se pun întrebări, răspundem din politețe și din datorie. Nu am spus niciodată că trebuie să câștigăm competiția, ci că este un vis.

Acum, după două înfrângeri, trebuie să ne gândim doar la meciul de mâine. Prioritatea este, înainte de toate, să câștigăm un meci, iar acesta este cel de mâine.”

Ce credeți că trebuie să se schimbe?

„Vorbeam despre mine și despre ceea ce pot face mai bine pentru a transmite anumite lucruri și pentru a elimina altele: să aduc mai multă atenție, mai multă preocupare și mai multă motivație și să văd dacă pot fi mai implicat în pregătirea unui meci și în interpretarea lui pe măsură ce se desfășoară.

Nu arăt niciodată cu degetul spre jucătorii mei. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă pe teren, mai ales pentru aspectele negative și greșelile individuale.

Sunt antrenorul lor și este important să înțelegem că acest grup joacă sub presiune de câțiva ani. Este meritul lor, pentru că și-au câștigat această reputație din exterior. Au fost competitivi timp de șapte ani.

Este datoria mea să îmi asum responsabilitatea pentru anumite lucruri. Înțeleg prin ce trec, iar antrenorul trebuie să fie principalul responsabil. Eu sunt primul care trebuie să se îmbunătățească.”

Chivu își asumă responsabilitatea pentru problemele echipei: „Nu vreau ca înfrângerile să devină tragedii”

Cum poate un antrenor să schimbe atitudinea unei echipe la pauză?

„Nu știu. Despre ce vorbim? Dacă începem prost, este vina mea, dar dacă schimbăm rezultatul la pauză, este meritul meu?

Este o combinație de lucruri. Înțelegi anumite aspecte ale jocului și reacționezi la ceea ce face adversarul, păstrându-ți în același timp propria identitate, iar acesta este un lucru pe care încercăm să îl adăugăm acestei echipe.

Pauza ne ajută să înțelegem cum se desfășoară meciul, dar jucătorii merită aprecierea pentru faptul că reacționează și se adaptează adversarului, calităților și abilităților acestuia.

Nu jucăm singuri. Jucăm împotriva unor echipe bine pregătite tactic, care dau totul împotriva noastră, pentru că toată lumea vrea să ne învingă. Așa se întâmplă de șapte ani.

Un meci aduce provocări diferite, chiar și atunci când lucrurile merg împotriva ta. Important este cum reacționezi și cum înțelegi dificultățile, astfel încât să găsești echilibrul și maturitatea necesare pentru a obține rezultatul dorit.”

Credeți că revenirile după ce echipa este condusă țin mai mult de mentalitate sau de echilibrul din teren?

„Nu cred că sunt arogant. Vorbim prea mult despre nimic și căutăm mereu aspectele negative. Sunt optimist din fire, pentru că așa sunt construit. Privesc lucrurile pozitive și modul în care reacționăm după ce primim goluri. Trebuie să analizez în profunzime de ce se întâmplă acest lucru, dar nu vreau să discut despre asta. Sunt responsabil pentru tot ceea ce nu funcționează. Meritul le aparține jucătorilor și maturității lor, pentru că înțeleg cum trebuie să reacționeze și ce trebuie să facă în timpul unui meci. Situația ideală este să nu primim goluri, dar nu suntem perfecți, nici ca echipă, nici individual. Există lucruri care influențează desfășurarea unui meci, dar ceea ce contează pentru mine este ca grupul să facă tot posibilul pentru a obține rezultatul dorit. Nu vreau ca înfrângerile să devină tragedii, pentru că nu sunt și nici nu vor fi. Am sentimentul că de la noi se așteaptă să îndeplinim anumite obligații, în timp ce de la alții nu, iar acest lucru nu este corect. Trebuie să le ofer liniște jucătorilor, iar ei fac tot ce pot. După aceea, putem câștiga, pierde sau termina la egalitate.”