Nu este vorba despre o pauză totală, ci despre o alegere rațională: Inter intră într-o săptămână de vacanță. Cristian Chivu, care va petrece și el câteva zile în străinătate alături de familie, a decis să le dea liber jucătorilor care nu au plecat la echipele naționale. Reunirea la Appiano Gentile este, așadar, programată pentru lunea viitoare, potrivit Gazzetta dello Sport.

Fiecare jucător a primit însă câteva „teme pentru acasă”, pentru a nu sta complet deoparte și pentru a nu-și pierde condiția fizică.

Spence, Calhanoglu și Stones vor avea programe personalizate

Spence, în special, alături de cei doi jucători accidentați, Calhanoglu și Stones, va trebui să urmeze un program personalizat de antrenament, cu obiectivul de a fi disponibil încă de sâmbătă, 10 octombrie, pentru partida cu Parma.

Medicii sunt optimiști în această privință, însă vor trebui să aștepte evaluările de pe teren, în momentul în care volumul de muncă va crește.

Chivu așteaptă revenirea celor 13 internaționali

Pauza fără precedent de trei săptămâni reprezintă o experiență nouă pentru toți antrenorii și preparatorii, care trebuie să se adapteze și să planifice diferit următorul ciclu de meciuri, care va fi foarte intens.

Pentru repetițiile tactice, Chivu va aștepta ultimele zile, când va avea din nou la dispoziție întregul lot, inclusiv cei 13 internaționali: Barella, Bastoni, Dimarco și Esposito sunt cu Italia, Lautaro cu Argentina, Bonny cu Coasta de Fildeș, Sucic cu Croația, Diouf cu Franța, Bisseck cu Germania, Zielinski cu Polonia, Stankovic cu Serbia, Martinez cu Spania și Akanji cu Elveția.