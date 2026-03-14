Inter are acum trei meciuri consecutive fără victorie în toate competiţiile (două egaluri şi un eşec) şi o singură victorie în ultimele cinci partide.

Liderul din Serie A îşi vede distanţa faţă de principala urmăritoare, rivala AC Milan, micşorându-se văzând cu ochii. Un succes al lui Milan la Roma, cu Lazio, duminică, ar face ca ecartul dintre cele două să ajungă la doar cinci puncte.

Dacă Inter venea după un eşec în derby-ul cu AC Milan (0-1), Atalanta fusese surclasată la mijlocul săptămânii de Bayern cu 6-1, chiar la Bergamo.

Francesco Pio Esposito a deschis scorul pentru Inter (26), dar oaspeţii au egalat în min. 83, prin Nikola Krstovic, după un şut respins de portarul Yann Sommer.

Inter ocupă primul loc în clasament, cu 68 de puncte, urmată de AC Milan, 60 de puncte (un joc mai puţin), Napoli, 46 puncte (un joc mai puţin), etc.