Blugii, pantalonii eleganți sau cei purtați zi de zi pot ocupa mai puțin loc atunci când sunt așezați corect, iar alegerea umerașelor potrivite ajută la păstrarea hainelor în stare bună.

Mădălina Preda a prezentat, la emisiunea „Vorbește lumea”, câteva soluții practice pentru organizarea pantalonilor și utilizarea eficientă a spațiului din dulap. Printre acestea se numără o metodă de împăturire a blugilor care permite obținerea unor pachete compacte și uniforme, dar și câteva recomandări pentru depozitarea pantalonilor pe umerașe.

Un prim pas este organizarea hainelor în funcție de frecvența cu care sunt purtate. Pantalonii utilizați des ar trebui să fie la îndemână, în timp ce piesele rezervate evenimentelor speciale pot fi așezate pe rafturile mai puțin accesibile.

„Întotdeauna o să pornim de la cum gândim lucrurile, cum utilizăm noi pantalonii, cât de des îi folosim, ce tip de pantalon. În funcție de ocazie, în funcție de material, de frecvența de utilizare”, a explicat specialista în organizare.

Cum să împăturești blugii pentru a ocupa mai puțin loc în dulap

Blugii pot fi dificil de aranjat pe rafturi din cauza materialului mai gros și a beteliei, care pot face ca teancurile să aibă un aspect neuniform. Chiar și atunci când sunt împăturiți cu grijă, pantalonii pot aluneca sau pot ieși în afara rândului.

Pentru a evita această problemă, Mădălina Preda a demonstrat o tehnică prin care blugii pot fi transformați într-un pachet compact, cu margini drepte, ușor de așezat alături de celelalte haine.

Întinde blugii pe o suprafață plană. Netezește materialul pentru a elimina cutele și așază pantalonii cu fața în sus.

Suprapune cracii. Îndoaie pantalonii pe lungime, astfel încât cele două picioare să fie aliniate cât mai bine.

Pliază pantalonii în segmente compacte. Îndoaie materialul astfel încât să obții un pachet uniform, fără porțiuni care ies în afară.

Fixează capătul cracilor în zona taliei. Introdu partea rămasă în betelie, astfel încât pantalonii să își păstreze forma și să nu se desfacă ușor.

Rezultatul este un pachet compact, care poate fi așezat pe raft fără ca talia sau cracii să iasă în afară. În plus, pantalonii împăturiți în același mod formează teancuri mai ordonate și sunt mai ușor de manevrat atunci când alegi ce să porți.

Cum să așezi pantalonii pe umeraș ca să nu alunece

Pentru pantalonii depozitați pe umerașe, modul de prindere este la fel de important ca alegerea accesoriului potrivit. O împăturire incorectă poate face ca materialul să alunece, iar pantalonii să ajungă șifonați pe bara dulapului.

O soluție este suprapunerea atentă a cracilor și așezarea lor pe bara umerașului, astfel încât greutatea materialului să fie distribuită uniform. În cazul pantalonilor eleganți, este important să fie păstrată alinierea dungilor, pentru ca aceștia să își mențină aspectul îngrijit.

Pantalonii de costum pot fi depozitați și pe umerașe speciale cu cleme, care permit fixarea materialului și menținerea unei căderi drepte. Poziția de prindere trebuie aleasă în funcție de modelul pantalonilor și de tipul umerașului.

Ce umerașe sunt potrivite pentru pantaloni

Umerașele subțiri din metal, primite frecvent de la curățătorie, nu sunt cea mai bună alegere pentru depozitarea îndelungată a hainelor. Acestea se pot îndoi, pot rugini în anumite condiții și pot agăța materialele delicate.

Pentru organizarea pantalonilor există mai multe variante, în funcție de material și de modul în care vrei să îi depozitezi.

Umerașele cu cleme sunt potrivite pentru pantalonii de costum și alte modele elegante, care trebuie să își păstreze forma.

Umerașele cu bară cauciucată ajută la prevenirea alunecării materialului.

Umerașele cu cleme reglabile permit adaptarea distanței dintre punctele de prindere la dimensiunea pantalonilor.

În cazul pantalonilor de costum, dungile trebuie aliniate înainte de a-i fixa pe umeraș. Astfel, materialul poate cădea natural, iar pantalonii sunt mai ușor de pregătit pentru următoarea purtare.

De ce este recomandat să păstrezi pantalonii pe față, nu pe dos

Un alt detaliu care poate simplifica organizarea dulapului este modul în care sunt depozitați pantalonii. Specialista recomandă păstrarea acestora pe față, gata de purtare, pentru a evita un pas suplimentar atunci când sunt scoși din dulap.

Excepție pot face hainele realizate din materiale delicate, care necesită protecție specială. În astfel de situații, poate fi folosită o husă textilă adecvată.