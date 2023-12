Ceremonia de tragere la sorți a EURO 2024, întreruptă de zgomote inexplicabile. Incident jenant în Hamburg | VIDEO

Întreruperea, care părea să semene cu zgomote de natură sexuală, s-a auzit clar timp de câteva minute în timpul ceremoniei din Hamburg, care a avut loc în celebra sală de evenimente în valoare de 900 de milioane de euro - Elbphilharmonie.

Directorul UEFA pentru competiții, Giorgio Marchetti, a remarcat zgomotul în comentariul său înainte de a continua cu tragerea la sorți a ultimelor șase locuri pentru echipele mai slab clasate în ierarhia turneului de 24 de națiuni. Sunetul a continuat sporadic până la încheierea tragerii la sorți.

Somebody played the sex noise at the #EURO2024 draw ????????????????

pic.twitter.com/ebGpjHkcBp