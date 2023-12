Naționala României își află azi adversarele de la EURO 2024. Tragerea la sorți a grupelor, în direct pe PRO TV și VOYO

În urma rezultatelor obținute în preliminarii, naționalele participante au fost împărțite în 4 urne valorice. Germania, gazdă, va ocupa prima poziție în grupa A, în timp ce ultimele 3 echipe care vor obține biletele pentru EURO, în urma play-off-ului din martie 2024, vor fi în urna a patra.

►Urna 1: Germania (gazdă), Portugalia, Franța, Spania, Belgia, Anglia

►Urna 2: Ungaria, Turcia, ROMÂNIA, Danemarca, Albania, Austria

►Urna 3: Țările de Jos, Scoția, Croația, Slovenia, Slovacia, Cehia

►Urna 4: Italia, Serbia, Elveția, Câștigătoare Play-off A,

Câștigătoare Play-off B, Câștigătoare Play-off C

►Play-off A (semifinale): Țara Galilor – Finlanda, Polonia – Estonia

►Play-off B (semifinale): Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda

►Play-off C (semifinale): Georgia – Luxemburg, Grecia – Kazahstan

Semifinalele play-off-ului se vor juca pe 21 martie 2024, iar finalele pe 26 martie 2024.

Tragerea la sorți va începe cu prima urnă, iar fiecărei echipe extrase îi va fi alocat, tot prin tragere la sorți, o poziție în respectiva grupă, pentru stabilirea programului, informează frf.ro.







EURO 2024 se va juca pe 10 stadioane din Germania, meciurile din faza grupelor având următorul program:

►14 iunie: Germania (A1) vs A2 (München, 22:00);

►15 iunie: B1 vs B2 (Berlin), B3 vs B4 (Dortmund), A3 vs A4 (Köln);

►16 iunie: C3 vs C4 (Gelsenkirchen), D1 vs D2 (Hamburg), C1 vs C2 (Stuttgart);

►17 iunie: D3 vs D4 (Düsseldorf), E1 vs E2 (Frankfurt), E3 vs E4 (München);

►18 iunie: F3 vs F4 (Leipzig), F1 vs F2 (Dortmund);

►19 iunie: B2 vs B4 (Hamburg), A2 vs A4 (Köln), Germania (A1) vs A3 (Stuttgart);

►20 iunie: B1 vs B3 (Gelsenkirchen), C2 vs C4 (Frankfurt), C1 vs C3 (München);

►21 iune: D1 vs D3 (Berlin), D2 vs D4 (Leipzig), E2 vs E4 (Düsseldorf);

►22 iunie: F2 vs F4 (Hamburg), F1 vs F3 (Dortmund), E1 vs E3 (Köln);

►23 iunie: A4 vs Germania (A1) (Frankfurt), A2 vs A3 (Stuttgart);

►24 iunie: B2 vs B3 (Leipzig), B4 vs B1 (Düsseldorf);

►25 iunie: D2 vs D3 (Berlin), D4 vs D1 (Dortmund), C4 vs C1 (Köln), C2 vs C3 (München);

►26 iunie: F4 vs F1 (Hamburg), F2 vs F3 (Gelsenkirchen), E2 vs E3 (Frankfurt), E4 vs E1 (Stuttgart);

Următoarele faze ale competiției: optimi de finală – 29 iunie-2 iulie, sferturi de finală – 5-6 iulie, semifinale – 9-10 iulie, finala – 14 iulie.

Stadioanele EURO 2024

EURO 2024 se va disputa pe zece stadioane:

►Berlin: Olympiastadion Berlin (70.000 locuri);

►Köln: Köln Stadium (47.000 locuri);

►Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000 locuri);

►Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000 locuri);

►Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000 locuri);

►Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000 locuri);

►Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000 locuri);

►Leipzig: Leipzig Stadium (42.000 locuri);

►München: München Football Arena (67.000 locuri);

►Stuttgart: Stuttgart Arena (54.000 locuri).

