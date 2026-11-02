"Rezultatul de zilele trecute (0-1 acasă cu Espanyol Barcelona - n. r.) a fost o dezamăgire pentru toată lumea. Ne-a încetinit avântul pe care îl construisem, dar meciul de mâine este suficient de important şi de incitant încât nu ne permitem să rămânem blocaţi în tristeţe", a spus antrenorul în cadrul unei conferinţe de presă, adăugând că echipa şi-a revenit şi abordează confruntarea cu un entuziasm autentic, potrivit Agerpres.

Rezultatul ultimului meci ar putea crea o oarecare instabilitate

Inigo Perez a recunoscut că rezultatul ultimului meci ar putea crea o oarecare instabilitate mentală, dar a insistat că echipa este pregătită să redreseze situaţia. "Suntem conştienţi de realitate, dar vrem să o schimbăm. Şi ce mod mai bun de a reveni în forţă decât împotriva celei mai bune echipe din competiţie, campioana ultimilor doi ani?", a punctat el.

Referitor la formaţia pariziană, antrenorul celor de la Villarreal a atras atenţia asupra spiritului său competitiv uriaş, indiferent de context sau de adversar. "Sunt ca un tăvălug, o forţă de neoprit. Exact la asta mă aştept. Trebuie să fim pe deplin conştienţi de toate punctele lor forte şi să înţelegem cât de redutabili sunt. Trebuie să lăsăm deoparte orice nesiguranţă, să ne impunem şi să demonstrăm că merităm să fim la acest nivel. Dacă nu o facem, vor simţi frica noastră şi nu vor avea nicio milă", a explicat el.