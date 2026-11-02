Acest mecanism le va permite autorităţilor ruse să aibă acces rapid la capacitatea disponibilă a centrelor de date în caz că acest lucru este necesar, relatează Agerpres.

Centrele de date din Rusia au devenit ţinte pentru atacurile dronelor ucrainene în ultimele săptămâni, facilităţi operate de companiile Yandex şi Sberbank fiind lovite în octombrie.

Putin a cerut Ministerului pentru Dezvoltare Tehnologică să efectueze un inventar al capacităţii disponibile la centrele de date deţinute privat din Rusia.

O comisie guvernamentală specială, care urmează să fie înfiinţată potrivit decretului, va primi prerogativele de a ordona eliberarea capacităţii rezervate, operatorii fiind obligaţi să asigure acces în termen de 24 de ore de la o astfel de decizie.

Decretul permite de asemenea utilizarea temporară a unor centre de date aflate peste hotare, care va trebui să fie aprobată de serviciul de securitate FSB.