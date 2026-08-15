Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria și Fuerteventura sunt cele mai mari și mai populare destinații, însă există și alte insule din arhipelag care merită descoperite, potrivit Express.

Una dintre ele este La Gomera, o insulă adesea trecută cu vederea, deși are propria pădure tropicală, un parc național uriaș și plaje spectaculoase cu nisip negru.

La Gomera nu este o destinație tipică de vacanță, aglomerată cu hoteluri mari, resorturi all-inclusive și promenade pline de turiști. Pentru cei care vor să descopere frumusețea Insulelor Canare într-un ritm mai liniștit, poate fi o destinație de luat în calcul.

Peisajele vulcanice, văile verzi întinse și plajele cu nisip negru fac din insulă o destinație potrivită pentru cei care preferă plimbările în natură, restaurantele autentice și o viață de noapte mult mai relaxată.

O insulă cu păduri, peisaje vulcanice și plaje cu nisip negru

Frumusețea insulei a contribuit la desemnarea acesteia drept Rezervație a Biosferei UNESCO. Printre principalele atracții se numără Parcul Național Garajonay, cu peisajele sale verzi și dense, și pădurea Laurisilva, asemănătoare unei păduri tropicale.

Aceasta are o vechime de peste 66 de milioane de ani, iar pe insulă trăiesc numeroase specii interesante de animale și plante, inclusiv șopârlele uriașe emblematice pentru La Gomera.

Fauna impresionantă nu se găsește doar pe uscat. În apele din jurul insulei pot fi întâlniți delfini, balene, pești-papagal și chiar țestoase marine.

Cei care își doresc o zi la plajă au numeroase variante. În locul întinderilor de nisip auriu înconjurate de cluburi de plajă, aici predomină golfurile liniștite, nisipul vulcanic negru și apele foarte limpezi, potrivite în anumite zone pentru înot.

Pentru o atmosferă ceva mai animată, turiștii pot alege plaja San Sebastián sau Playa del Inglés.

Cum se poate ajunge în La Gomera

La fel ca restul Insulelor Canare, La Gomera se bucură de temperaturi plăcute pe tot parcursul anului, deși în lunile de iarnă poate fi mai răcoroasă decât insulele învecinate.

Una dintre cele mai simple variante pentru a ajunge în La Gomera este călătoria până în Tenerife, urmată de traversarea cu feribotul. Drumul pe mare până în La Gomera durează mai puțin de o oră.

Odată ajunși pe insulă, turiștii au la dispoziție numeroase hoteluri și resorturi, pentru diferite bugete.