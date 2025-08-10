Medalie de aur pentru echipajul de dublu rame feminin la Mondialele de Canotaj Under 19 din Lituania

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).

„AUR ???? la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania, pentru echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică. Felicitări, fetelor, pentru această cursă extraordinară!”, a transmis Federația Română de Canotaj.

Tot duminică, echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a ocupat locul 4.

La patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu, s-a clasat pe locul 5.

