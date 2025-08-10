Medalie de aur pentru echipajul de dublu rame feminin la Mondialele de Canotaj Under 19 din Lituania

Stiri Sport
10-08-2025 | 12:27
canotaj
Facebook / Federația Română de Canotaj

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).

autor
Adrian Popovici

„AUR ???? la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania, pentru echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică. Felicitări, fetelor, pentru această cursă extraordinară!”, a transmis Federația Română de Canotaj.

Tot duminică, echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a ocupat locul 4.

La patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu, s-a clasat pe locul 5.

Sursa: News.ro

Etichete: medalie de aur, medalie, canotaj,

Dată publicare: 10-08-2025 12:27

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
David Popovici, după ce a câștigat a doua medalie de aur la CM de la Singapore: ”Am concurat cu mine și am triumfat!”
Stiri Sport
David Popovici, după ce a câștigat a doua medalie de aur la CM de la Singapore: ”Am concurat cu mine și am triumfat!”

David Popovici a declarat joi, după ce a câştigat aurul mondial la 100 m liber pentru a doua oară, că este foarte fericit şi că, faţă de anul trecut, consideră că şi-a îmbunătăţit prestaţia.

Ana Bărbosu a câștigat aurul în finala de la sol la Campionatul European de la Leipzig. A patra medalie adusă României
Stiri Sport
Ana Bărbosu a câștigat aurul în finala de la sol la Campionatul European de la Leipzig. A patra medalie adusă României

Gimnasta Ana Bărbosu a obţinut, sâmbătă, a patra medalie la Campionatul European de la Leipzig - aur în finală la sol.

Bernadette Szocs, prima medalie pentru România la Campionatul European de tenis de masă 2024
Stiri Sport
Bernadette Szocs, prima medalie pentru România la Campionatul European de tenis de masă 2024

Prima medalie asigurată la Campionatul European Individual 2024 de tenis de masă vine în proba de dublu feminin, după ce Bernadette Szocs şi Adina Diaconu s-au întrecut pentru locul în semifinala probei.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12