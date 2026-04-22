Cele două formații se luptă pentru un loc în finala Coppa Italia, acolo unde vor da piept cu Interul lui Cristi Chivu, care s-a calificat în urma unui meci nebun împotriva lui Como, informează Sport.ro.

Lazio vine după victoria cu 2-0 din Serie A în fața lui Napoli și se află pe locul nouă în campionat. Echipa din Roma a ajuns în semifinala Coppa Italia după ce a trecut de Bologna în „sferturi”, scor 2-1.

De cealaltă parte, Atalanta a învins-o pe Juventus în faza sferturilor de finală cu 3-0 și s-a calificat fără emoții în următorul act al Coppa Italia. Echipa lui Palladino se află pe locul șapte în Serie A și vine după remiza din campionat cu AS Roma, scor 1-1.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc chiar în turul din semifinala cupei și s-a încheiat la egalitate 2-2.