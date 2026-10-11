Pe lângă meciul de adio al lui Lionel Messi pentru echipa națională (o victorie cu 3-0 împotriva Beninului), 6 octombrie ar putea fi și data ultimului meci jucat de Albiceleste pe Estadio Monumental al lui River Plate, potrivit News.ro.

Potrivit cotidianului argentinian La Nación, Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a decis să oprească organizarea meciurilor echipei naționale a Argentinei pe stadionul lui River Plate, deoarece relația dintre clubul, prezidat de Stefano Di Carlo, și Federația, condusă de Claudio Tapia, s-a destrămat complet. Stadionul Diego Armando Maradona din La Plata este luat în considerare ca o alternativă la desfășurarea meciurilor, relatează ziarul argentinian.

Incidentele de la meciul de adio al lui Messi au provocat tensiuni între AFA și River Plate

Problemele tehnice care au perturbat seara în onoarea lui Messi ar fi precipitat ruptura dintre AFA și River Plate. Marketing Sports, organizatorul evenimentului și însărcinat de AFA, a emis o declarație usturătoare în care a dat vina pentru incidente direct pe River Plate. Mai exact, au acuzat clubul că a demontat ecranul gigantic al stadionului, a împiedicat difuzarea videoclipurilor în onoarea geniului argentinian și că a provocat o pană de curent în timpul concertului Grupo Cali, care a încheiat omagiul adus lui Messi.

River Plate respinge acuzațiile și critică organizarea evenimentului

Clubul a răspuns punct cu punct acestor critici, indicând că demontarea ecranului gigantic, planificată ca parte a extinderii stadionului, a început pe 8 iulie, în mijlocul Cupei Mondiale, înainte de anunțul retragerii lui Messi din echipa națională și de programarea acestui meci omagiu.

Deplângând „improvizația” celor de la Marketing Sports, oficialii clubului au declarat, de asemenea, că au sugerat închirierea unui generator pentru a asigura alimentarea cu energie electrică, lucru pe care producătorul evenimentului nu l-a considerat necesar.

„River organizează în mod regulat meciuri internaționale, concerte și evenimente. Când clubul este responsabil pentru organizare, își asumă întreaga responsabilitate”, a subliniat clubul, menționând că, pentru omagiul adus lui Messi, organizarea a revenit AFA și companiei de producție contractate.

„Rezultatul a fost un spectacol care a lăsat o imagine regretabilă în lume”, a afirmat el.