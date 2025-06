„Maratonul Incluziunii”. La Arad, mai bine de 300 de copii au făcut sport pentru o cauză nobilă

Alții au jucat fotbal, baschet, sau au participat la curse cu obstacole. Banii strânși în urma evenimentului vor merge către tratamente pentru copiii cu dizabilități.

Adunați la marginea pădurii, sute de copii au dat startul maratonului, susținuți de pe margine de o mulțime de părinți, profesori și voluntari. Cei mici au pornit cursa motivați și s-au străduit să obțină un rezultat bun.

Fetiță: „A fost greu dar m-am descurcat pe parcursul acestei curse și am făcut-o pentru o cauză nobilă, pentru copii care nu au oportunitatea ca să alerge”.

Au fost și concurenți care s-au gândit la tot felul de strategii, pentru a ieși învingători.

Băiat: „A fost foarte frumos și am făcut o tactică, am alergat încet până la Jalon și apoi am băgat sprint”.

Dar nu au uitat de scopul final - acela de a ajuta copiii cu dizabilități.

Părinte: „Extrem de benefic, că pentru ei este o terapie ceea ce astăzi s-a făcut aici. Toți sunt câștigători, faptul că toți au primit medalii este un lucru extraordinar”.

Mădălina Cimpoieș, organizator: „Vrem să fie o dimineață plină de bucurie, copii tipici alături de copii cu dizabilități. Scopul acestui eveniment este acela de a strânge fonduri, prin asociația noastră oferim terapii gratuite copiilor cu dizabilități”.

Organizatorii „Maratonului Incluziunii” ajută, în prezent, 80 de copii cu afecțiuni grave.

