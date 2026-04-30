Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a informat, printr-un mesaj postat pe pagina proprie de socializare, că în primele 50 de minute de la începerea activităţii au fost făcute aproximativ 900 de programări, motiv pentru care pacienţilor li s-a recomandat să se adreseze şi altor unităţi medicale.

"Stimaţi pacienţi, ne exprimăm regretul pentru situaţiile apărute în cadrul Policlinicii, generate de epuizarea locurilor disponibile pentru analize medicale şi servicii de radiologie. Dorim să vă informăm că activitatea ambulatoriului se desfăşoară în limita fondurilor alocate prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum şi a capacităţii existente. Din aceste motive, nu putem, în anumite perioade, să răspundem tuturor solicitărilor. Volumul solicitărilor este unul foarte mare - spre exemplu, astăzi până la ora 7:50, au fost deja programate aproximativ 900 de persoane, ceea ce depăşeşte capacitatea de procesare într-un interval atât de scurt. (...) Vă rugăm să manifestaţi înţelegere, respect şi un comportament adecvat faţă de personalul medical şi auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea cu profesionalism şi responsabilitate. Totodată, vă încurajăm să luaţi în considerare şi alte unităţi medicale din judeţ aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, care oferă servicii similare", a transmis conducerea SCJU Bistriţa, joi.

Programările la Policlinica Bistriţa pot fi făcute atât la ghişeu, cât şi telefonic sau online.