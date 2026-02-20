Fata pretindea, pe o rețea socială, că este vrăjitoare și i-ar fi promis tinerei că o va scăpa de ghinion.

Tânăra, în vârstă de 17 ani, care este cercetată acum pentru înșelăciune, ar fi postat pe o rețea de socializare că are „puteri supranaturale” și „că poate scăpa oamenii de ghinioane”.

Mesajul a captat atenția unei adolescente de 17 ani din Buzău, care a crezut că astfel va putea găsi soluții pentru problemele cu care se confrunta. A urmat o întâlnire între cele două fete în care s-ar fi stabilit ritualul menit să aducă noroc.

Așa-zisa vrăjitoare i-ar fi cerut fetei două telefoane de ultimă generație care i-ar fi fost absolut necesare pentru ritualul de dezlegare de vrăji.

I-ar fi spus că prin arderea bateriilor celor două dispozitive se vor îndepărta toate energiile negative. După ce a luat telefoanele, adolescenta care pretindea că este vrăjitoare a dispărut fără urmă. Toată povestea a ajuns în atenția polițiștilor care au găsit-o pe suspectă și au recuperat telefoanele.