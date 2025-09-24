„Puterile supranaturale” nu le-au scăpat de vizita mascaților. Două femei din Buzău au înșelat o tânără cu 50.000 de lei

24-09-2025 | 12:06
politia vrajitoare
Politia Romana

Două tinere cu „puteri supranaturale” au fost ridicate de mascați, după ce au obținut peste 50.000 de lei de la o altă tânără, care a dat banii ca să-i rezolve anumite „probleme personale”

Poliţiştii și procurorii, au efectuat marţi, 23 septembrie, două percheziţii domiciliare la imobile din judeţele Prahova şi Ilfov, folosite de două tinere cercetate pentru înşelăciune.

Mandatele de percheziţie au fost emise de Judecătoria Pogoanele, iar ancheta vizează două tinere de 27, respectiv 19 ani, din Prahova şi Ilfov, suspectate că în august 2025 ar fi indus în eroare o tânără de 23 de ani din Buzău. „Acestea ar fi pretins că deţin puteri supranaturale care ar fi putut rezolva probleme personale ale victimei, obţinând în schimb aproximativ 51.500 de lei pentru aceste servicii fictive” se precizează un comunicat al Poliției remis Agerpres.

Cele două persoane au fost conduse la sediul poliţiei pentru audieri şi ulterior reţinute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, pentru înşelăciune.

La acţiune au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Buzău, precum şi poliţişti de la inspectoratele judeţene Prahova şi Ilfov, arată sursa citată.

24-09-2025 12:00

