Super Bowl nu înseamnă doar sport. Spectacolul din pauză este cel mai urmărit concert din America. Vedeta principală, rapperul Bad Bunny, l-a supărat pe Donald Trump.

Duminică, în Santa Clara, California, va avea loc finala campionatului de fotbal american și unul dintre cele mai mari evenimente sportive și de divertisment din lume. Se iau măsuri de securitate sporite, iar fanii au început deja să vină, mulți și din străinătate.

Karin Caifa, CNN: „Federația Națională a Comercianților din SUA estimează că cheltuielile pentru Super Bowl vor depăși 20 de miliarde de dolari în acest an, cea mai mare parte a acestei sume urmând să fie cheltuită pe alimente și băuturi”.

La o săptămână după ce a primit premiul Grammy pentru albumul anului, rapperul portorican Bad Bunny va fi vedeta principală a spectacolului din pauza marii finale – cel mai urmărit concert al anului din America. Și va deveni primul artist din istorie care va cânta doar în spaniolă, la Super Bowl.

Bad Bunny, artist: „Oamenii trebuie doar să danseze. Știu că le-am spus că au 4 luni la dispoziție să învețe spaniola, dar nu trebuie să își bată capul cu asta. Mai bine să învețe să danseze.”

La gala Grammy, Bad Bunny a dezaprobat politicile de imigrație ale administrației Trump, criticând mai ales modul brutal în care intervin agenții ICE, de la Serviciul pentru Imigrație și Frontieră.

Și, ca alternativă la „Super Bowl Halftime Show”, un grup conservator a organizat „All American Halftime Show”, care va începe în același timp, avându-l pe Kid Rock protagonist.

Reporter: „La petrecerea de Super Bowl de la Mar-a-Lago, după primele două reprize, televizoarele vor fi pe spectacolul de la pauză cu Bad Bunny sau pe spectacolul de la pauză cu Kid Rock?”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Cred că președintele (n.r. Donald Trump) ar prefera cu mult un spectacol cu Kid Rock în locul celui cu Bad Bunny. Trebuie să recunosc!”

Super Bowl este cel mai urmărit eveniment de televiziune din Statele Unite, cu o audiență estimată de peste 100 de milioane de telespectatori.

Iar tarifele pentru reclamele difuzate în pauzele publicitare au crescut până la... 10 milioane de dolari pentru un spot de 30 de secunde.

Printre vedetele care apar în reclame se numără George Clooney, Ben Affleck, Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Emma Stone și Chris Hemsworth.

New England Patriots și Seattle Seahawks – două echipe cu tradiție în fotbalul american – se vor înfrunta la Super Bowl, eveniment care poate fi urmărit și pe platforma VOYO. O leoaică „oracol” de la o grădină zoologică a prezis deja formația câștigătoare.