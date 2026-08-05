Una dintre cele mai apreciate instituții românești cere oamenilor să-i doneze geamuri vechi. De ce s-a ajuns aici

Potrivit SCDL Buzău , ploile din ultima perioadă au afectat structura unor sere, instituţia fiind pusă în situaţia de a căuta soluţii pentru reparaţii. În contextul dat, staţiunea a făcut un apel inedit către toate persoanele care au posibilitatea de a dona geamuri, cu scopul de a fi folosite ulterior pentru înlocuirea celor sparte.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău face apel către public să doneze instituţiei geamuri vechi rezultate în urma înlocuirii ferestrelor, care nu mai sunt folosite, după ce ploile şi furtunile din ultimele luni au produs pagube serelor aflate în administrare, scrie Agerpres.

"Pentru culturile din câmp, apa a fost binevenită. Pentru serele vechi ale SCDL Buzău, ploile au lăsat în urmă numeroase geamuri sparte şi o provocare greu de rezolvat doar prin propriile noastre resurse. Astăzi nu cerem geamuri noi. Căutăm geamuri vechi cărora să le oferim un rost nou. De aceea, lansăm un apel către instituţii publice, şcoli, firme, asociaţii, constructori şi persoane fizice: aveţi geamuri vechi, rezultate în urma înlocuirii ferestrelor, pe care nu le mai folosiţi? Dacă sticla este întreagă şi poate fi reutilizată în condiţii de siguranţă, ea ar putea primi o nouă viaţă în serele cercetării de la SCDL Buzău unde sunt păstrate şi studiate plante, soiuri şi resurse genetice valoroase pentru horticultura românească", a transmis, printr-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, SCDL Buzău.

”În loc să devină deșeu, un geam recuperat poate contribui la protejarea plantelor”

Astfel, reprezentanţii staţiunii legumicole apreciază că geamurile vechi cărora anumitor persoane sau instituţii nu le mai sunt de folos, pot fi reutilizare şi reintroduse într-un circuit cum ar fi ce al serelor.

"În loc să devină deşeu, un geam recuperat poate contribui la protejarea plantelor, la conservarea biodiversităţii şi la continuarea cercetării horticole româneşti. Ne puteţi ajuta prin: donarea geamurilor disponibile, punerea noastră în legătură cu instituţii sau firme care renovează clădiri şi înlocuiesc ferestre, sprijin pentru colectarea şi transportul materialelor. Înainte de preluare, vom verifica dimensiunile, compatibilitatea şi starea geamurilor, pentru ca acestea să poată fi utilizate în siguranţă. Dimensiuni necesare: 90/74 cm, 166/74 cm. Fiecare geam poate proteja o plantă", mai informează instituţia.

SCDL Buzău este o instituţie strategică dedicată cercetării şi dezvoltării în domeniul legumiculturii, deservind bazinul legumicol al judeţului Buzău şi zonele învecinate.