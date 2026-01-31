A urmat o operațiune de salvare dificilă, pentru că nici stăpânul nu a mai putut să iasă din apă înghețată.

În imagini se vede cum mai mulți pompieri se deplasează pe lac într-o barcă pneumatică, pentru a-i recupera pe cei doi, în timp ce bărbatul se zbate ca să rămână la suprafață.

Totul a pornit după ce câinele a sărit în apă și gheața alunecoasă de pe mal nu i-a mai permis să se întoarcă la stăpân. Panicat, tânărul s-a aruncat după el.

Imediat după ce au fost aduși pe uscat, bărbatul de 24 de ani a ajuns la spitalul Pantelimon, pentru îngrijiri medicale.

Prietenul său blănos a fost transportat la un cabinet veterinar din zonă.









