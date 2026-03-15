Vecini, rude și cunoștințe au pus mână de la mână și încearcă acum să le construiască un nou cămin celor 5 oameni necăjiți. Însă munca e abia la început.

În casa care a ars ca o torță locuiau o femeie de 77 de ani și 4 dintre copiii ei - persoane cu dizabilități. Toți erau în grădină când a izbucnit incendiul, așa că au observat prea târziu ce se întâmplă. Localnicii au încercat inițial să stingă focul, iar apoi au intervenit pompierii. Dar în ciuda oricărui efort, locuința s-a făcut scrum.

Kelemen, fiul femeii: „Și mama mea și sora mea erau afară în curte și când au vrut să intre, când au deschis ușa a luat foc și nu a putut să salveze nimic.”

Magdolna, rudă: „A făcut scurtcircuit în casă și nu era nimeni acasă, până au ajuns pompierii toată casa a ars până la temelii, cinci membri ai familiei au rămas pe drumuri, efectiv fără nimic.”

Citește și
Rude, cunoștințe și mulți localnici au sărit în ajutorul familiei. Momentan, au reușit să construiască împreună doar fundația. Pentru o întreagă locuință, mai este nevoie de materiale.

Lorincz Imre, rudă: „Noi încercăm să ajutăm, suntem din familie, sunt și săteni și de la primărie, toată lumea cu ce se poate vine și ajută. Bine că nu s-a întâmplat noaptea și erau în afacerea casei.”

Pentru familia Kelemen, orice formă de sprijin este acum vitală - materiale de construcții, haine, alimente sau ajutor financiar.