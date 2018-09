Un bărbat în stop cardio-respirator, salvat într-o farmacie de o voluntară Crucea Roșie Sălaj

Crucea Rosie Salaj

O voluntară a Crucii Roşii Sălaj a reuşit să readucă la viaţă un bărbat ce intrase în stop cardio-respirator într-o farmacie din Şimleu Silvaniei şi nu mai avea puls, efectuându-i manevrele de resuscitare ce se impuneau, până la sosirea Ambulanţei.

"Pentru prima oară munca noastră se vede şi în afara activităţilor! Larisa Drăgan,voluntară a Crucii Roşii Sălaj a reuşit ieri, ca printr-un miracol, să salveze viaţa unui bărbat căruia i s-a făcut rău, efectuându-i manevrele de resuscitare ce se impuneau. Îţi mulţumim, Larisa, pentru spiritul civic de care ai dat dovadă şi în timpul liber, nu numai în activităţile noastre", se arată într-o postare făcută marţi, pe pagina de Facebook a Crucii Roşii Sălaj.

Directorul Crucii Roşii Sălaj, Lorena Filip, a declarat, pentru Agerpres, că Larisa Drăgan este studentă la Cluj Napoca, fiind componentă, voluntară, a unui "detaşament de dezastre", instruit pentru a interveni în situaţii de criză.

"Eram la farmacie să iau medicamente pentru bunica şi, pe când să plec, am văzut că a căzut un domn pe jos. În jurul lui s-au adunat multe persoane, care încercau să-l întoarcă pe o parte şi pe alta, şi apoi am mers eu să văd ce are. Am observat că nu avea puls şi nu respira, aşa că am început să efectuez manevrele de resuscitare până la sosirea Ambulanţei", susţine Larisa Drăgan.

Lorena Filip a precizat că în urma acestor manevre bărbatul a fost readus la viaţă, fiind preluat apoi de personalul de specialitate de pe Ambulanţă.

În cadrul Crucii Roşii Sălaj activează peste 500 de voluntari, majoritatea în cadrul filialelor din Zalău şi Şimleu Silvaniei.

