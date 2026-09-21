Alte 150.000 au trecut de 90 de ani. Dincolo de moștenirea genetică, medicii spun că stilul de viață are un rol important: mișcarea, o minte activă și relațiile sociale contribuie la longevitate.

Iosif Rus face parte din categoria celor cărora nu le-ai ghici vârsta nici dintr-o mie de încercări. Luna viitoare împlinește 111 ani și este cel mai vârstnic om din România. În tinerețe a fost profesor de muzică și a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. Acum locuiește cu familia în Gherla, județul Cluj. Are strănepoți și stră-strănepoți și se bucură de viață. Are și o pasiune: cititul.

Iosif Rus, vârstnic: „Citesc cărți, citesc ziare în fiecare zi și mă bucur de sănătate. N-am fost bolnav niciodată, n-am avut nicio zi de concediu medical. Mă bucur că stau cu familia împreună. După 100 de ani, viața e grea, poți să o iei ca pe o răsplată, dar poți să o iei și ca o pedeapsă”.

De altfel, în România, numărul seniorilor este în creștere.

Corespondent Știrile ProTV: „Peste 12.000 de persoane înregistrate în România au 100 de ani sau chiar mai mult, potrivit datelor furnizate de Evidența Populației. Aproape 7.600 sunt femei și peste 4.400 sunt bărbați. Dacă scădem pragul de vârstă, numărul crește considerabil. Peste 150.000 de persoane au cel puțin 90 de ani, și aici femeile sunt majoritare: sunt de aproape două ori mai multe decât bărbații. Și aproape 900 de mii de persoane au trecut de 80 de ani”.

Specialiștii spun că nu există o singură rețetă pentru longevitate, ci o combinație între moștenirea genetică, grijă pentru sănătate și obiceiurile de zi cu zi.

Vesele, puse pe glume și cu poftă de joc. Așa le-am găsit pe doamnele care vin la un centru de zi pentru seniori din Capitală. La peste 85 de ani, se întâlnesc cu prietenele și își păstrează micile bucurii care le aduc energie.

Vârstnice: „Vorbim la telefon, ne mai întâlnim, mergem prin parc, ne mai ducem la un teatru, la un spectacol de muzică, în excursii”.

La o masă se joacă remi și glumele nu lipsesc. La alta, doamnele au cărțile în mână și recunosc că uneori mai încearcă să fenteze regulile, dar important este că nimeni nu pleacă supărat.

Iar bărbații își dispută strategiile la șah.

Ștefan Canovici, vârstnic: „Contează foarte mult la vârsta noastră atât mișcarea fizică, dar mai ales activitatea intelectuală, sportul acesta, șahul, ne împrospătează memoria”.

Longevitatea este în creștere la nivel mondial, iar ONU estimează că numărul persoanelor vârstnice va continua să crească accelerat în următoarele decenii. Aproape un miliard de oameni au astăzi peste 65 de ani, aproape dublu față de începutul anilor 2000.