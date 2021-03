Protest într-o comună din Bistrița-Năsăud. Localnicii sunt nemulțumiți de costurile ridicate pentru apă

Peste o sută de locuitori ai unei comune din Bistrița-Năsăud au protestat în fața primăriei. Sunt nemulțumiți de costurile ridicate pentru apă și canalizare.

Oamenii spun chiar că în ultimele zile ar fi fost anunțați să semneze contractele cu compania furnizoare altfel riscă să fie acuzați de furt din sistemul public de alimentare.

1.200 de gospodării din comuna Telciu s-au ales cu contoare noi, anul trecut. Oamenii au consumat apă în ideea că de-acum, prețul va fi mai mic. Ulterior, au aflat că societatea furnizoare cere 11 lei pentru un metru cub.

Localnic: ”Ei au pus contoarele, au dat drumul la contoare fără să cheme omul afară să-I spună că e în faţa casei şi uite e de la zero. Eu am sute de metri cubi, eu de unde să ştiu cât am de plătit”.

Localnic : ”Necazul nostru e că ne ajunge apa cu pluvial cu tot, la 11, 45 lei ( metrul cub), la sat. Cam 4,80 lei apă şi canalizare ca şi la comuna vecină”.

Localnicii se plâng că au aflat despre preț peste noapte. Și că, mai nou, au fost înștiințați prin poștă că ar putea fi sancționați pentru furt.

Localnic: ”Înștiințare că dacă nu semnăm contractul ne închid apa şi dacă deschidem apa, puşcărie de la şase la la trei ani jumate sau amendă”.

Sincron Ioan Bumbu viseprimar comuna Telciu: ”Nu sunt multumți oamenii cu preţul la apă. Nu ştiu ce să zic, poate se va merge în instanţă, nu putem şti. Nu e bine să ameninţi oamenii cu furtul şi din astea”.

Reprezentanții companiei de apă spun că o rupere a contractului cu localitatea respectivă ar însemna ca societatea să recupereze milioane de lei.

Ioan Șandru director general comapania de apă: ”Valoarea investiţiei a fost peste 4 milione de lei pentru localitatea respectivă. Cu forţa nu poţi să iei pe nimeni numai ca după lege ei sunt obligaţi să ne lase să prestăm serviciul. De aceea am făcut acele notificări pentru că legea 51 art. 36 spune clar că dacă se consumă apă şi nu există contract, este furt”.

Autorităţile vor încerca, în perioada următoare, să găsească o rezolvare.