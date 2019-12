Târg de Crăciun cu produsele fabricate de pacientele spitalului din Târgu Mureș. Ce vor face cu banii

Eveniment inedit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș! Un târg caritabil cu produse handmade a fost organizat pe holul spitalului, cu scopul de a aduna fonduri pentru dotarea secției de neonatologie.

Aici sunt îngrijiți anual 300 de bebeluși născuți prematuri, iar secția are nevoie permanent de incubatoare, cântare, dar și saltele preîncălzite.

Podoabe croşetate pentru pomul de Crăciun, coroniţe pentru masă, globuri transformate cu metode unicat, cărţi poştale, dar şi prăjituri gustoase - au fost doar câteva dintre produsele oferite spre vânzare. Mămicile internate cu bebeluşi prematuri, dar şi medicii şi asistenţii secţiei de neonatologie, şi-au expus produsele handmade. Totul cu scopul de a aduna fonduri pentru secţie.

Conf.dr. Cucerea Manuela, şef de secţie: "Secţia are nevoie de foarte multe lucururi, dotare, noi suntem cu echipament uzat fizic şi moral. Acest târg nu va rezolva problemele noastre, dar pe ici pe colo vor rezolva."

Ideea târgului a pornit după ce o mămică, internată pe secţie cu bebeluşul ei, a croşetat un îngeraş şi l-a lăsat în camera de gardă a medicilor. Aceştia s-au gândit imediat că dacă mămicile au preocupare măcar pentru câteva ore, reuşesc să se mai detaşeze de problemele pe care le au.

Rac Corina, medic: "A apărut un îngeraş croşetat la noi în camera de gardă şi am zis haideţi să croşetăm, ornamente, pentru premature şi mame care sunt eroine şi sunt cei care sufla lor partea energetică pozitivă."

Menzhart Erika, mamă: "Cât timp am lucrat ne-am simiţi bine.. Am avut senzaţia că vine Crăciunul, aici nu prea simţim, că suntem între patru pereţi albi."

Ideea a fost repede îmbrăţişată de mamici şi au venit fiecare cu ideei inedite.

Ion Dorina: "Am participat la solicitarea colegelor, am făcut căciulițe de moş şi am ajutat la confecţionare. Nu sunt foarte talentată dar m-am străduit."

Gorea Angela: "Am făcut decupaje de pe şerveţele şi am făcut globuri pentru pom."

Târgul caritabil îşi va închide porţile vineri. Însă mămicile care au participat la proiect au promis că se vor întoarce şi anul viitor, deoarece secţia de neonatologie îngrijeşte anual 300 de bebeluşi născuţi înainte de termen.