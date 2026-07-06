”Supermenii” Europei: România are cei mai sănătoși angajați. Suntem la ani-lumină de restul țărilor la concedii medicale

Următoare clasată, Grecia, are o durată dublă de concediu medical luat de angajați, respectiv 0,2 săptămâni/persoană/an, iar podiumul celor mai ”sănătoși” este completat de Bulgaria, cu 0,5 săptămâni/persoană/an.

Românii își iau, în medie, doar câte 0,1 săptămâni de concediu pe an, la o distanță incredibilă de toate celelalte țări din Europa și chiar față de Statele Unite ale Americii, unde acest drept practic nu există. Cifrele sunt valabile pentru anul 2024 și sunt calculate de OECD pe baza unui concediu medical de 7 zile, nu după zile lucrătoare.

România se află pe ultimul loc în Europa în privința duratei concediilor medicale luate de angajați într-un an de zile, potrivit unei analize publicate de Deutsche Welle .

Sursa: Deutsche Welle/OECD

Urmează Italia și Ungaria (cu 0,6, respectiv 0,8) și abia Turcia atinge pragul de 1 săptămână de concediu medical/persoană/an.

Statele Unite ale Americii au o cu totul altă legislație, care nu conferă dreptul la concediu medical așa cum îl știu europenii; cu toate acestea, până și în inima capitalismului se iau 1,1 săptămâni concediu medical/persoană/an.

Deutsche Welle a introdus și SUA în analiza sa, pentru a evidenția mai bine situația concediilor medicale din Europa. Totul pe fondul dezbaterii publice intense din Germania, care a devenit ”bolnavul Europei” prin prisma concediilor medicale exagerat de dese și lungi luate de angajați, potrivit cancelarului Friedrich Merz.

Publicația germană evidențiază însă că, oricât de mult concediu medical și-ar lua nemții, există țări în Europa unde angajații sunt și mai bolnavi de atât.

Norvegienii sunt ”bolnavii Europei”, cu 5,7 săptămâni de concediu/persoană/an

Potrivit analizei DW, bazată pe datele OECD, pe primul loc în Europa se află Norvegia, cu o medie aproape neverosimilă de 5,7 săptămâni/persoană/an de concediu medical. Pe locul 2 se situează, surprinzător, Slovenia, cu 5,1 săptămâni/persoană/an, iar pe 3 este Spania, cu 5 săptămâni de coneediu medical/persoană/an.

Urmează Finlanda (4,8), Franța (4,1) și Portugalia (4), și abia apoi vine Germania, cu o medie de 3,5 săptămâni de concediu medical de persoană pe an.

Toată această discuție a pornit de la remarcile cancelarului Merz, potrivit căruia concediile medicale ale angajaților au contribuit decisiv la criza economică din Germania. În consecință, Friedrich Merz a anunțat săptămâna trecută măsuri drastice pentru a combate această situație.

Inițiativa a venit în urma unui studiu publicat în ianuarie de Institutul IGES din Berlin, care arată că angajații germani își iau în prezent, în medie, 19,5 zile lucrătoare de concediu medical pe an. Această cifră reprezintă o creștere semnificativă față de cele aproximativ 13 zile înregistrate în 2018.

Potrivit statisticilor oficiale, 54 din fiecare 1.000 de angajați germani se aflau anul trecut în concediu medical într-o zi oarecare. Două treimi dintre angajați au avut cel puțin o zi de concediu medical pe an, iar afecțiunile respiratorii, problemele de sănătate mintală și tulburările musculo-scheletice reprezintă aproximativ jumătate din totalul zilelor de concediu medical. 2,5% din totalul concediilor medicale din Germania au depășit anul trecut 42 de zile.

Conform propunerilor lui Merz, începând cu luna ianuarie a anului viitor, angajații germani nu vor mai putea obține un certificat medical prin telefon. Aceștia vor fi obligați să se prezinte personal la medic, chiar din prima zi de boală. Măsura sporește dificultatea obținerii concediului medical.

Cancelarul Merz a declarat că numărul mare de absențe afectează economia Germaniei. ”Nu ne mai putem permite acest dezavantaj competitiv cauzat de absențele lungi de la locul de muncă”, a mai spus el. Merz a prezentat măsurile represive ca o încercare de a restabili ceea ce el numește „echitate și funcționalitate” pe piața muncii, permițând angajatorilor și asigurătorilor de sănătate să reacționeze mai asertiv la absențele repetate.

Cum funcționează sistemul de concediu medical din Germania?

Germania are unul dintre cele mai generoase sisteme de concediu medical din lume. Lucrătorii au dreptul la 100% din salariu timp de până la 6 săptămâni de concediu medical, plătit de angajator. De obicei, este necesară o adeverință medicală după trei zile de absență.

După 6 săptămâni de concediu medical, asigurarea medicală obligatorie preia controlul, plătind aproximativ 70% din salariul brut, cu un plafon de până la 78 de săptămâni în decurs de 3 ani pentru aceeași boală.

Pe lângă faptul că împiedică pierderea veniturilor lucrătorilor din cauza problemelor de sănătate, sistemul încurajează și recuperarea adecvată pentru a preveni răspândirea germenilor la locul de muncă de către personal.

Sistemul german contrastează cu cel al multor alte țări. În Statele Unite, nu există nicio obligație federală de concediu medical plătit. Mulți lucrători nu primesc niciunul sau doar câteva zile, în funcție de angajatorul lor.

În India, concediul medical plătit este adesea de doar câteva zile pe an, conform legislației muncii. Multe absențe scurte sunt neplătite, iar regulile variază foarte mult în funcție de companie, sector și stat.

Pe plan intern, sistemul de concedii medicale din Germania este adesea criticat de politicieni și lideri de afaceri, deoarece duce la un absenteism mai mare, despre care spun că afectează productivitatea și competitivitatea.

Economia Germaniei se confruntă cu dificultăți din cauza concurenței tot mai mari din partea Chinei, a geopoliticii și a costurilor ridicate ale energiei, printre multe alte probleme. Guvernul se luptă cu modalități de a stimula creșterea economică.

Criticii reformelor lui Merz susțin însă că represiunea riscă să stigmatizeze bolile legitime și să transfere vina pentru problemele economice ale țării asupra unei populații de lucrători din ce în ce mai îmbătrânite.

Schimbarea face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme ale programelor de sănătate și securitate socială convenite de coaliția de guvernare, formată din alianța conservatoare a lui Merz și social-democrații de centru-stânga.

De ce a devenit Germania „omul bolnav” al Europei?

Un motiv major pentru creșterea numărului de concedii medicale din statisticile oficiale este, de fapt, o mai bună raportare a acestora și nu îmbolnăvările în sine ale angajaților, a scris IGES în raportul său publicat în ianuarie.

Acest lucru se datorează noului sistem electronic de certificate medicale (eAU) al țării, care a intrat în vigoare în 2023. Medicii trimit acum certificatele direct către asigurătorul de sănătate, iar angajatorii le pot recupera digital, ceea ce face ca urmărirea să fie mai precisă.

IGES a susținut că multe absențe scurte care anterior nu erau înregistrate pe hârtie sunt acum înregistrate în date.

Un alt factor este o schimbare de comportament în timpul și după pandemia de COVID-19, deoarece lucrătorii au devenit mai conștienți de răspândirea germenilor. Oamenii sunt acum mai predispuși să stea acasă atunci când au o răceală sau o gripă, ceea ce este pozitiv pentru sănătatea publică, dar crește numărul zilelor de concediu medical înregistrate, a constatat IGES.

Problemele de sănătate mintală au crescut, de asemenea, ca o cauză a absențelor. Problemele musculo-scheletice, cum ar fi durerile de spate, rămân unul dintre principalele motive pentru care se solicită concediul medical.

Conform cercetării IGES, realizată pentru asiguratorul de sănătate DAK-Gesundheit, lucrătorii din domeniul sănătății au cele mai mari rate de concediu medical. Cei din domeniul prelucrării datelor și al tehnologiei informației au unele dintre cele mai mici.

Cum se compară Germania cu alte țări?

Cea mai simplă metodă de comparație este utilizarea datelor furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Totuși, OCDE calculează durata concediului medical în săptămâni de câte 7 zile, nu în zile lucrătoare, astfel încât comparația cu datele IGES nu este una directă.

Conform datelor OCDE, Germania a înregistrat anul trecut o medie de 3,5 săptămâni (sau 24,5 zile). Din acest punct de vedere, țara nu se numără cu siguranță printre cele cu cele mai mari probleme, având în vedere că Norvegia, Spania și Slovenia au atins pragul de 5 săptămâni sau chiar mai mult.

Finlanda (4,8 săptămâni), Franța (4,1), Portugalia (4,0) și Belgia (3,9) înregistrează, de asemenea, rate de absenteism mai ridicate decât Germania.

Multe state din Europa de Est și de Sud înregistrează rate mult mai scăzute ale concediilor medicale. România, Bulgaria, Turcia, Grecia și Ungaria raportează o medie de o săptămână sau mai puțin pe an, în timp ce angajații din Polonia își iau, în medie, 1,8 săptămâni (8 sau 9 zile) de concediu medical.

Datele OCDE, care acoperă 32 dintre cele 38 de țări membre, indică faptul că americanii au beneficiat de 1,1 săptămâni de concediu medical în 2024, cel mai recent an pentru care există statistici disponibile.